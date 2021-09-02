聽新聞
test
0:00 / 0:00
詐保1百多萬元 日本旅遊詐保團主嫌吐錢獲緩起訴
女子林純子等人籌組詐保集團，要旅日遊客假借「行李遺失」或「在外疾病醫療」等名義申請保險理賠，估計2019至2010年間，詐保1百多萬元。台北地檢署今偵查終結，林女等19名被告認罪吐錢獲緩起訴處分，另3人依詐欺罪起訴。
據了解，林女在日本就讀高中及一所學院，日文相當流利，她返國後從事代購及旅遊購物團，帶領網友到日本旅遊，順便購買知名家電及電子產品、高檔包包，在網路上頗有名氣。
不過林女帶團密集投保的行徑，引起保險單位注意，與林女時常配合的旅客，常與林女組成旅遊代購團，所有成員投保數百到一千元的旅平險、意外險後，回國就以各種理由要求理賠，包括行李遺失、機場跌倒，或是腸胃炎、疾病發作。
由於成員都有在日本就醫紀錄，因此都成為旅遊團索賠的理由，總計2019年到2020年間，投保將近130次，超過半數獲得理賠。其中林女有28次行李遺失險成功獲賠，另超過40次腸胃炎。
今年3月18日，檢警發動搜索約談。林純子等大部分被告都坦承犯行，並繳還不法所得。林聖宏因曾任保險業務而出鬼點子，願意負責返還健保署總共6萬多元健保補助費，其他代購團成員也各自賠償旅遊平安險理賠。
檢方今偵查終結，林純子等19人獲緩起訴處分，期間2年，各須支付公庫2萬元，另有葉姓、呂姓夫妻檔不認罪，而高姓被告屢傳不到案，今依詐欺罪起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言