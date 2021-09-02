法官疑女同事外遇偷拍遭判刑 上訴沒來：我搬家不知要開庭

桃園地方法院刑事庭法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官婚外情，拿手機偷拍曾電腦對話、私密照向院長檢舉，卻發現是場烏龍。曾女提告，桃園地院認為蔡派任法官9年，卻偷拍同僚電腦，嚴重侵害隱私，破壞司法信譽，依妨害秘密罪判他5月徒刑，得易科罰金。蔡上訴，台灣高等法院今審理，但他卻未到庭，程序無法進行。

曾姓女法官的家人因有醫療需求，蔡介紹在某知名醫院任職的巫姓男子，但蔡不知兩人當時都已無婚姻關係，也不清楚他們擦出火花交往，去年5月25日蔡獨自在辦公室，看到曾女電腦跳出巫傳LINE稱曾「老婆」，還有極度私密照片，誤認曾女外遇，偷拍下對話向院長檢舉。

曾女經院長約談才知遭偷拍，她解釋根本無婚外情一事，為抓出偷拍者還自行架設微型攝影機，結果拍到蔡二度窺竊對話，氣得赴桃園地檢提告妨害秘密。

桃園地院開庭時，曾女數度哽咽稱「名譽對法官而言有多重要」，對於蔡致歉她更大喊「我不接受！」、「不能原諒他」，指蔡現在所受痛苦都是自行招致，要求法院從重量刑。

桃園地院審理認為，就算蔡懷疑曾女婚外情，曾女對於自己隱私保障仍有一定合理期待空間，不可讓蔡任意侵害，蔡缺乏尊重他人隱私觀念，且「一拍再拍」，依2個妨害秘密罪判5月得易科罰金之刑。

因法官評鑑委員會決議由司法院送職務法庭審理，並建議撤職，依公務人員任用法規定，判處有期徒刑以上確定，將不得任用

為保住法官法官職位，蔡政佑上訴。但高等法院今天上午開庭審理時，蔡卻未現身，眾人枯等；庭務員打電話詢問蔡，蔡表示他因搬家，沒有收到開庭通知，「不知道要開庭」。因高院未收到回執聯，決定暫停開庭，審判長詢問曾姓女法官有沒有什麼想說的？她僅答「下次再說」。