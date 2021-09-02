快訊

台南男為圓夢打造渦輪自行車 30秒內飆上133公里

民進黨不演了！派系治國恐怖平衡 解散越喊越壯大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

單親媽偷贈品賠不出錢 在法院跳「半層」樓

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

張姓女竊嫌今天前往台北地方法院開庭，因無法賠償被害人和解金，從刑事法庭2樓往1樓一躍而下，跳了「半層樓」跌坐緩平台，由女法警攙扶離開；據了解，張女認罪，請求法官考量她是單親媽媽，給予輕判。

對於意外事件發生，官方有回應。台北地院說，張女今天在刑事第16法庭開庭，在等待開庭期間，不知何故突然情緒激動越過欄杆跳下連接一、二樓的樓梯，幸落在距離不高的平台處，腳部受瘀傷。

北院還說，張女經女法警協助呼叫救護車準備送醫治療，但她婉拒，並且稱要繼續開庭，案子在約11時許開完，張女自行離去。

張姓女子被控在2021年2月16日在台北市松山區「蔦屋」書店偷走1個隨書附贈的黑色手提包，因為程姓書店長看見拆封的雜誌出現在櫃檯、贈品卻不翼而飛，報警查獲張女竊盜，檢察官偵辦，起訴張女。

法官今天上午開庭前，先安排調解，張女稱自己有病、目前無業，還要養活小孩，實在賠不出錢，雙方對賠償金無法達成共識，之後，張女離開調解庭，趁等待正式審查庭開庭的空檔，忽然從2樓法庭區翻越木欄杆向1樓跳下。

張姓單親媽媽（穿裙者）今天在法院「跳半樓」後由女法警陪同離開法院。記者／王聖藜攝影
張姓單親媽媽（穿裙者）今天在法院「跳半樓」後由女法警陪同離開法院。記者／王聖藜攝影

救護車 竊盜 北市

延伸閱讀

北門高中陳藝竹單親假日要打工賺錢 力拚上台大法律系

夫外遇甜喊單親媽「老婆」 曝光竟檢討15年髮妻「冷感」

體弱單親媽撐養家...她拚上清大 感謝家扶助學金助圓夢

昌益董事長楊玉全捐273萬 義助竹縣單親弱勢

相關新聞

聽陌生小孩喊「爸爸」崩潰！男友隱瞞已婚她瞬變小三

一名女子以結婚為前提和李姓男子交往8個月，她某日在外巧遇男友，意外發現男友身後跟著2名小孩，還問「爸爸，為何走那麼快」，...

桃園男打高端後身故 家屬求加驗法醫回「驗那個沒有意義」

桃園溫姓男子8月23日施打高端疫苗，同月25日猝逝，家屬質疑死因和疫苗有關聯，桃園地檢署解剖相驗後，家屬在臉書PO文質疑...

法官偷拍女同事外遇鬧烏龍遭判刑 上訴沒來：我搬家了

桃園地方法院刑事庭法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官婚外情，拿手機偷拍曾電腦對話、私密照向院長檢舉，卻發現是場烏龍。曾女提...

單親媽偷贈品賠不出錢 在法院跳「半層」樓

張姓女竊嫌今天前往台北地方法院開庭，因無法賠償被害人和解金，從刑事法庭2樓往1樓一躍而下，跳了「半層樓」跌坐緩平台，由女...

指前議長涉500萬賄選 雄檢起訴韓國瑜鐵粉醫師

醫師黃義霖去年在罷免高雄市議員康裕成總部成立大會，指康曾在議長選舉收賄500萬元，遭康裕成控告妨害名譽，高雄地檢署認為他...

向司法官求償門檻放低 基層火：辦案反而要防禦被告

行政院今天通過降低對司法官聲請國家賠償相關法案，即將送立法院審查，實務界不以為然。多數司法官認為，法案如三讀通過，未來辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。