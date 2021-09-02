單親媽偷贈品賠不出錢 在法院跳「半層」樓

張姓女竊嫌今天前往台北地方法院開庭，因無法賠償被害人和解金，從刑事法庭2樓往1樓一躍而下，跳了「半層樓」跌坐緩平台，由女法警攙扶離開；據了解，張女認罪，請求法官考量她是單親媽媽，給予輕判。

對於意外事件發生，官方有回應。台北地院說，張女今天在刑事第16法庭開庭，在等待開庭期間，不知何故突然情緒激動越過欄杆跳下連接一、二樓的樓梯，幸落在距離不高的平台處，腳部受瘀傷。

北院還說，張女經女法警協助呼叫救護車準備送醫治療，但她婉拒，並且稱要繼續開庭，案子在約11時許開完，張女自行離去。

張姓女子被控在2021年2月16日在台北市松山區「蔦屋」書店偷走1個隨書附贈的黑色手提包，因為程姓書店長看見拆封的雜誌出現在櫃檯、贈品卻不翼而飛，報警查獲張女竊盜，檢察官偵辦，起訴張女。