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向司法官求償門檻放低 基層火：辦案反而要防禦被告

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

行政院今天通過降低對司法官聲請國家賠償相關法案，即將送立法院審查，實務界不以為然。多數司法官認為，法案如三讀通過，未來辦案將綁手綁腳，產生一種「防禦心態」，對司法制度不見得是好事。

現行國家賠償法第2條規定，公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任；公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者，亦同。

但，國賠法第13條另有「特別規定」，指有審判或追訴職務之公務員，因執行職務侵害人民自由或權利，就其參與審判或追訴案件犯職務上之罪，經判決有罪確定者，也適用本法。

換句話說，原本法官、檢察官因行使職務而犯罪，且犯罪要判決有罪確定，才能由當事人聲請國賠，門檻比一般公務員為高；新法如通過實施後，法庭內法官、檢察官與當事人的對待關係，可能產生變化。

北部一名法官說，國賠法對司法官的特別保障，目的是讓法官、檢察官可以充分行使職權，於追訴犯罪、量刑裁判時不致受多餘的約制，有自由心證斷案的內心自在，新修法案將司法官「比照」一般公務員，傷害司法獨立性。

北部檢察官說，檢察官天職是打擊犯罪，維護國家安全與社會秩序，如果辦案當下還要考慮會不會被告？會不會面對賠錢的損失？就無法正常行使權力，一旦辦案對被告產生防禦心態，「案子怎麼辦得好？」

有法界人士說，檢察官在訴訟過程站在被告對立面，公權力不宜過分上綱，仍要接受約束，國賠修法降低對司法官求償的門檻，民眾訴訟權益才有保障。

不過，也有人認為，蔡政府2017年的司法改革，將司法訴訟利益全部導向被告一方傾斜，包括死刑執行怠惰在內，整體刑事政策「在討好壞人」，監察院三不五時追殺司法官有無違紀？操守怎樣？司法公權力早犧牲殆盡。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

司法改革 檢察官 公務員

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