指前議長涉500萬賄選 雄檢起訴韓國瑜鐵粉醫師

醫師黃義霖去年在罷免高雄市議員康裕成總部成立大會，指康曾在議長選舉收賄500萬元，遭康裕成控告妨害名譽，高雄地檢署認為他所講的話是「可受公評之事」，但未經合理查證，仍依誹謗罪嫌提起公訴。

去年6月高雄市前市長韓國瑜遭罷免，挺韓人士紛紛發起罷免綠營議員行動，去年9月20日，挺韓人士在高雄市三民區，以「拒絕瘦肉精，下架康裕成」名義，成立罷免康裕成總部，黃義霖上台演說，發表康原來是高雄縣的縣議員，高雄縣議會選議長的時候「她也是照拿500萬」、「可是我們地方的檢察官竟然判她無罪。」

雄檢起訴指出，挺韓國瑜人士今年9月20日成立「罷免康裕成」，在黃義霖上台發言，除了罵萊豬進口議題，另也批康「她（指康裕成）原來是高雄縣的縣議員，他們高雄縣議會選議長的時候，她也是照拿500萬」、「高雄市議長選舉的時候，她也是拿500萬，可是我們地方的檢察官竟然判她無罪」。

曾任高雄市議長的康裕成，現在是高雄市議員，她認為黃無中生有、造謠汙衊，提告妨害名譽，提告黃妨害名譽。去年12月，韓粉還曾聚集雄檢門口，聲援黃義霖。黃也在雄檢偵訊時，稱他的發言是依據網路上查到的「高雄市議長賄選案起訴書犯罪事實摘要」，並表示出於善意才發表言論。