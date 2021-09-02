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男居檢開溜買飲料 不甩十萬罰款 新竹分署這招將他逼出
一名張姓男子月前從越南返台，按照防疫規定須居家檢疫，卻在防疫期間開溜，花3分鐘外出步行買飲料，遭苗栗縣府衛生局裁罰10萬元。行政執行署新竹分署受理後多次催繳，甚至祭出限制出境等手段，張仍不甩，提出清償計畫又只繳一期就音訊全無，不過，新竹分署發現張有新的就業薪資債權，最後核發執行命令扣押薪資，讓張乖乖主動現身繳納罰款。
新竹分署指出，張男違反防疫規定，苗栗縣警察局頭份分局接獲檢舉前往訪查，張坦承偷溜花3分鐘外出步行買飲料，之後衛生局裁罰10萬元，新竹分署受理後扣存款無著，期間多次通知張到場他也未予理會，即使祭出限制出境、出海強制手段，仍未見效。
因此，新竹分署再度派員現場執行，這次張提出清償計畫，卻僅繳納一期分期5000元就置之不理，新竹分署立刻廢止分期，開始追蹤張可供執行的財產狀況，終於發現有新的就業薪資債權，隨即核發執行命令扣押薪資，強力執行力道一波接一波，最後張在扣薪前主動現身，繳納所有罰款。
新竹分署呼籲，新冠肺炎疫情固日漸趨穩，仍處二級警戒，隨時有反撲風險，民眾務必持續遵守佩戴口罩及居家檢疫等防疫規定，以免遭罰。如有防疫裁罰案件移送新竹分署執行，將依法採取迅速且強力的執行手段，絕不容有任何防疫破口，以遏止民眾無視相關防疫規定且拒不繳納罰緩的惡意行為。
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