快訊

台南男為圓夢打造渦輪自行車 30秒內飆上133公里

民進黨不演了！派系治國恐怖平衡 解散越喊越壯大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「你買手機，我幫你辦信貸」害130人上當 詐團騙300萬

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

陳姓男子等7人詐騙有資金需求的被害人到電信公司買手機，謊稱「你去買新手機，再把新手機給我，我拿去銀行幫你申請信用貸款，很快可以通過，取得資金超簡單」。百位被害人不疑有他，將新手機交給陳男辦信貸，陳卻直接消失；被害人驚覺遭騙，還須負擔每月高資費電信費，繳滿2年。警方數月蒐證，日前破獲其據點，查出130人受害，其不法所得超過300萬，另外，還發現其中一名嫌犯同時涉及另一起手法相同的詐欺案，日前也破獲其據點，兩案共逮捕18人，依詐欺罪送辦。

警方調查，陳男（25歲）等人的據點在台北市中山區長安東路一處民宅，其2021年5月開始經營貸款公司，在臉書、LINE刊登「先代辦手機測試資格，再審核借款」、「為提升借貸額度，需再購買手機」廣告，吸引130位有資金需求的被害人上門。

警方研判，新冠肺炎疫情讓許多人經濟受影響，許多人有迫切資金需求，間接導致遭詐騙人數變多。警方說，陳男等人取得被害人買的新手機後，隨即佯稱信貸資格不符，未退回手機就失去聯繫。

警方上月30日破獲其據點，查獲3箱切結書、10萬元贓款、點鈔機、印表機、3支全新手機。另外，其中一名嫌犯涉及另一起手法相同的詐欺案，警方當天也前往攻破據點，逮捕宋姓嫌犯等11人，查獲3萬元現金、筆記型電腦、手機等證物，詢後將18人依詐欺罪嫌送辦。 

警方研判，新冠肺炎疫情讓許多人經濟受影響，許多人有迫切資金需求，間接導致遭詐騙人數變多。記者蔡翼謙／翻攝
警方研判，新冠肺炎疫情讓許多人經濟受影響，許多人有迫切資金需求，間接導致遭詐騙人數變多。記者蔡翼謙／翻攝
警方研判，新冠肺炎疫情讓許多人經濟受影響，許多人有迫切資金需求，間接導致遭詐騙人數變多。記者蔡翼謙／翻攝
警方研判，新冠肺炎疫情讓許多人經濟受影響，許多人有迫切資金需求，間接導致遭詐騙人數變多。記者蔡翼謙／翻攝
警方研判，新冠肺炎疫情讓許多人經濟受影響，許多人有迫切資金需求，間接導致遭詐騙人數變多。記者蔡翼謙／翻攝
警方研判，新冠肺炎疫情讓許多人經濟受影響，許多人有迫切資金需求，間接導致遭詐騙人數變多。記者蔡翼謙／翻攝

詐欺 詐騙 新冠肺炎

延伸閱讀

「海底總動員」這尼莫很壞！詐團設群組 警一網打盡全逮

夫妻倆月入15萬、存款50萬想買房 網勸先做這件事：別急

單親媽媽加入詐團未獲分文 賠償48萬分96期給付

烏龍詐團！ 謊稱網路書店扣款失誤卻「給錯代號」

相關新聞

聽陌生小孩喊「爸爸」崩潰！男友隱瞞已婚她瞬變小三

一名女子以結婚為前提和李姓男子交往8個月，她某日在外巧遇男友，意外發現男友身後跟著2名小孩，還問「爸爸，為何走那麼快」，...

桃園男打高端後身故 家屬求加驗法醫回「驗那個沒有意義」

桃園溫姓男子8月23日施打高端疫苗，同月25日猝逝，家屬質疑死因和疫苗有關聯，桃園地檢署解剖相驗後，家屬在臉書PO文質疑...

法官偷拍女同事外遇鬧烏龍遭判刑 上訴沒來：我搬家了

桃園地方法院刑事庭法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官婚外情，拿手機偷拍曾電腦對話、私密照向院長檢舉，卻發現是場烏龍。曾女提...

單親媽偷贈品賠不出錢 在法院跳「半層」樓

張姓女竊嫌今天前往台北地方法院開庭，因無法賠償被害人和解金，從刑事法庭2樓往1樓一躍而下，跳了「半層樓」跌坐緩平台，由女...

指前議長涉500萬賄選 雄檢起訴韓國瑜鐵粉醫師

醫師黃義霖去年在罷免高雄市議員康裕成總部成立大會，指康曾在議長選舉收賄500萬元，遭康裕成控告妨害名譽，高雄地檢署認為他...

向司法官求償門檻放低 基層火：辦案反而要防禦被告

行政院今天通過降低對司法官聲請國家賠償相關法案，即將送立法院審查，實務界不以為然。多數司法官認為，法案如三讀通過，未來辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。