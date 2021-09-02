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「你買手機，我幫你辦信貸」害130人上當 詐團騙300萬
陳姓男子等7人詐騙有資金需求的被害人到電信公司買手機，謊稱「你去買新手機，再把新手機給我，我拿去銀行幫你申請信用貸款，很快可以通過，取得資金超簡單」。百位被害人不疑有他，將新手機交給陳男辦信貸，陳卻直接消失；被害人驚覺遭騙，還須負擔每月高資費電信費，繳滿2年。警方數月蒐證，日前破獲其據點，查出130人受害，其不法所得超過300萬，另外，還發現其中一名嫌犯同時涉及另一起手法相同的詐欺案，日前也破獲其據點，兩案共逮捕18人，依詐欺罪送辦。
警方調查，陳男（25歲）等人的據點在台北市中山區長安東路一處民宅，其2021年5月開始經營貸款公司，在臉書、LINE刊登「先代辦手機測試資格，再審核借款」、「為提升借貸額度，需再購買手機」廣告，吸引130位有資金需求的被害人上門。
警方研判，新冠肺炎疫情讓許多人經濟受影響，許多人有迫切資金需求，間接導致遭詐騙人數變多。警方說，陳男等人取得被害人買的新手機後，隨即佯稱信貸資格不符，未退回手機就失去聯繫。
警方上月30日破獲其據點，查獲3箱切結書、10萬元贓款、點鈔機、印表機、3支全新手機。另外，其中一名嫌犯涉及另一起手法相同的詐欺案，警方當天也前往攻破據點，逮捕宋姓嫌犯等11人，查獲3萬元現金、筆記型電腦、手機等證物，詢後將18人依詐欺罪嫌送辦。
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