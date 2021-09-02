快訊

台南男為圓夢打造渦輪自行車 30秒內飆上133公里

民進黨不演了！派系治國恐怖平衡 解散越喊越壯大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聽陌生小孩喊「爸爸」崩潰！男友隱瞞已婚她瞬變小三

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

一名女子以結婚為前提和李姓男子交往8個月，她某日在外巧遇男友，意外發現男友身後跟著2名小孩，還問「爸爸，為何走那麼快」，她驚覺受騙還和對方發生性關係，認為李侵害貞操、健康權提告求償200萬元，台北地方法院判李應賠償女子20萬元，可上訴。

女子提告主張，她為了找尋結婚對象，透過交友軟體認識李，兩人第一次見面吃晚餐時，已確認彼此是單身未婚；李得知她是虔誠基督徒，也向她表示，基督教幫助自己走出被未婚妻劈腿分手的挫折，讓她留下美好印象。

女子指出，她明確表示希望在一年內結婚，避免成為高齡產婦，李當時也說有同樣想法，兩人才開始交往。她說，兩人交往期間多次在飯店、汽車旅館約會，她曾懷疑李為何都約在旅館，還刪除訊息，並要求李帶她回家約會，但李皆回應家中有室友和年邁父親，帶她回家會讓彼此尷尬，且不喜歡將私密資訊留在網路上。

女子去年10月8日在外運動，恰巧看到李打完籃球，身後還有2名小孩，李見到她立即快步向前走，小孩不斷喊「爸爸，為什麼走那麼快」；她質問李卻遭一頓飆罵，轉而問小孩「媽媽在哪裡」，小孩則回應媽媽在家，她才得知李隱瞞已婚身分，和她交往8個月並發生性關係，侵害貞操、健康權，提告求償200萬元。

李抗辯，雙方只是透過交友軟體認識，進而交換大陸工作經驗，雖然有合意性行為，但僅此而已，兩人沒有男女朋友關係；再者，女子曾在台灣、大陸工作多年，對於男女之間互動，不能因欠缺經驗而歸責於他。

法官認為，根據卷證資料，確認女子是以結婚為前提交往，並預設一年期間決定是否結婚，但李沒有表明已婚身分，甚至欺瞞女子「沒有經驗」；再者，女子詢問李的小孩「是不是有媽媽」、「媽媽在哪」，也可證女子確實不知李已婚，判李應賠償女子20萬元。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

結婚 交友軟體

延伸閱讀

孤單的靈魂渴望被擁抱！寂寞經濟大爆發 十大想用交友軟體的理由

役男邀未成年少女出遊發生性關係挨告 軍方：配合調查

交友軟體結識國小女童 男228假期帶回家性侵被起訴

捲小三風波後首露面！許藍方直播哭了...觀看人數暴衝

相關新聞

聽陌生小孩喊「爸爸」崩潰！男友隱瞞已婚她瞬變小三

一名女子以結婚為前提和李姓男子交往8個月，她某日在外巧遇男友，意外發現男友身後跟著2名小孩，還問「爸爸，為何走那麼快」，...

桃園男打高端後身故 家屬求加驗法醫回「驗那個沒有意義」

桃園溫姓男子8月23日施打高端疫苗，同月25日猝逝，家屬質疑死因和疫苗有關聯，桃園地檢署解剖相驗後，家屬在臉書PO文質疑...

法官偷拍女同事外遇鬧烏龍遭判刑 上訴沒來：我搬家了

桃園地方法院刑事庭法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官婚外情，拿手機偷拍曾電腦對話、私密照向院長檢舉，卻發現是場烏龍。曾女提...

單親媽偷贈品賠不出錢 在法院跳「半層」樓

張姓女竊嫌今天前往台北地方法院開庭，因無法賠償被害人和解金，從刑事法庭2樓往1樓一躍而下，跳了「半層樓」跌坐緩平台，由女...

指前議長涉500萬賄選 雄檢起訴韓國瑜鐵粉醫師

醫師黃義霖去年在罷免高雄市議員康裕成總部成立大會，指康曾在議長選舉收賄500萬元，遭康裕成控告妨害名譽，高雄地檢署認為他...

向司法官求償門檻放低 基層火：辦案反而要防禦被告

行政院今天通過降低對司法官聲請國家賠償相關法案，即將送立法院審查，實務界不以為然。多數司法官認為，法案如三讀通過，未來辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。