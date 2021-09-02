聽陌生小孩喊「爸爸」崩潰！男友隱瞞已婚她瞬變小三

一名女子以結婚為前提和李姓男子交往8個月，她某日在外巧遇男友，意外發現男友身後跟著2名小孩，還問「爸爸，為何走那麼快」，她驚覺受騙還和對方發生性關係，認為李侵害貞操、健康權提告求償200萬元，台北地方法院判李應賠償女子20萬元，可上訴。

女子提告主張，她為了找尋結婚對象，透過交友軟體認識李，兩人第一次見面吃晚餐時，已確認彼此是單身未婚；李得知她是虔誠基督徒，也向她表示，基督教幫助自己走出被未婚妻劈腿分手的挫折，讓她留下美好印象。

女子指出，她明確表示希望在一年內結婚，避免成為高齡產婦，李當時也說有同樣想法，兩人才開始交往。她說，兩人交往期間多次在飯店、汽車旅館約會，她曾懷疑李為何都約在旅館，還刪除訊息，並要求李帶她回家約會，但李皆回應家中有室友和年邁父親，帶她回家會讓彼此尷尬，且不喜歡將私密資訊留在網路上。

女子去年10月8日在外運動，恰巧看到李打完籃球，身後還有2名小孩，李見到她立即快步向前走，小孩不斷喊「爸爸，為什麼走那麼快」；她質問李卻遭一頓飆罵，轉而問小孩「媽媽在哪裡」，小孩則回應媽媽在家，她才得知李隱瞞已婚身分，和她交往8個月並發生性關係，侵害貞操、健康權，提告求償200萬元。

李抗辯，雙方只是透過交友軟體認識，進而交換大陸工作經驗，雖然有合意性行為，但僅此而已，兩人沒有男女朋友關係；再者，女子曾在台灣、大陸工作多年，對於男女之間互動，不能因欠缺經驗而歸責於他。