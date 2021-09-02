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桃園男打高端後身故 家屬求加驗法醫回「驗那個沒有意義」
桃園溫姓男子8月23日施打高端疫苗，同月25日猝逝，家屬質疑死因和疫苗有關聯，桃園地檢署解剖相驗後，家屬在臉書PO文質疑，詢問桃檢法醫能否加驗免疫螢光反應、血小板第四凝血抗體，對方卻回應「驗那個沒有意義」；桃檢今發新聞稿說，已向法醫研究所轉達家屬訴求。
溫男家屬指出，8月30日完成解剖，在場有詢問法醫能否加驗免疫螢光反應和血小板第四凝血抗體，對方卻回應「驗那個沒有意義」，之後就再無下文，連解剖後分析的死因都是「看電視才知道」，質疑這一切合理嗎？
桃園地檢署表示，檢察官8月26日相驗溫姓死者大體，當時包括法醫研究所、桃檢各派1名法醫到場，因家屬質疑死因疑和生前施打高端疫苗有關，為求慎重，在8月30日早上協同法醫解剖遺體。
桃檢說，已向法醫研究所轉達死者家屬希望加驗免疫螢光反應、血小板第四凝血抗體訴求，另有關檢驗過程及項目，是法醫研究所專業事項，桃檢尊重法醫研究所專業判斷。
檢方指出，因目前尚未取得法醫研究所的解剖報告，檢方將於取得解剖報告後盡速向死者家屬說明。
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