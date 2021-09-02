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新「法官法」一周年 司改會：人民請求個案評鑑零成立

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

「法官法」於2020年修法，使人民可直接針對法官或檢察官的違失行為請求評鑑。民間司改會今舉行法官法新法施行一周年記者會，表示人民請求法官、檢察官個案評鑑的案件中，一件都沒有成立。

司改會表示，在社會各界的長期努力及推動下，2011年終於依法官法啟動個案評鑑制度；並於2020年修法，使人民可直接針對法官或檢察官的違失行為請求評鑑。

我國採行非民選職業法官、終身職的司法制度，在人民對司法信任度低落的現實下，個案評鑑制度實肩負了各界的深厚期待。人民都在看，評鑑委員會是否能傾聽人民的聲音，讓「司法親民」不只是政策上的口號。

然而，回顧新法施行一周年的成效，可發現人民請求法官、檢察官個案評鑑的案件中，一件都沒有成立，甚至連受到「實質審酌」的機會都沒有。這個現象，在長達9年的舊法時期，從未發生！

如此表現，民間司改會深感憂慮，認為不能只認為是民眾「不懂法律，浮濫請求」，而須反過來思考：如何能建立人民信任、有效的個案評鑑制度？

民間司改會分析、檢討現行制度問題作成「民間版年度觀察報告」。針對司法院、法務部、法評會及檢評會，提出五項具體的改善建議，包括：

一、評鑑委員會有積極聽取陳述及調查的義務，減輕民眾難以提出書狀的實際障礙，並盡可能輔導、協助民眾具體敘明被請求人的違失行為。

二、評鑑委員會應主動與法律扶助基金會等團體合作，降低經濟弱勢或身心障礙民眾請求個案評鑑的門檻，並應於台北以外地區設立分會或辦事處，提供諮詢輔導與收件服務。

三、應使「訴訟代理人」、「告發人」等直接面臨法官或檢察官違失行為的人，都可以請求個案評鑑。又為保障無能力自行請求評鑑的弱勢群體，未來應修法採行「雙軌制」，使民間團體及人民皆可請求個案評鑑。

四、評鑑委員會應避免以請求事實涉及「法律見解」為由，錯失發現、監督法官或檢察官違失行為之機會。

五、評鑑委員會應公布施行年報報告並檢討施行成效，供社會各界檢視及監督。

同時，司改會也呼籲立法院召開公聽會商討對策，以打造親民、便民、有效能的評鑑制度，以免成效不彰的評鑑制度再度損及民眾對司法的信任。同時，建請立法院於相關單位提出改善方案前，應凍結評鑑委員會的預算。

民間司改會今舉行「法官法」新法施行一周年記者會，表示人民請求法官、檢察官個案評鑑的案件中，一件都沒有成立。圖／截自民間司改會
民間司改會今舉行「法官法」新法施行一周年記者會，表示人民請求法官、檢察官個案評鑑的案件中，一件都沒有成立。圖／截自民間司改會

檢察官 司法院 立法院

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