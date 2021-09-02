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高檢署「下令」起訴貪汙案！北市前體育局長判8年4月
台北市政府體育局前局長孫清泉被控收受業者賄賂協助優先承租場地，檢方查辦貪汙罪一度不起訴，職權再議時，由台灣高檢署「命令」起訴。台北地方法院審理，今天判孫有期徒刑8年4月，褫奪公權6年。可上訴。
合議庭審判長林孟皇說，檢方指控孫的貪汙犯行共10罪，全部成立犯罪，其中9罪為不違背職務收賄罪、1罪為違背職務收賄罪；孫10次收賄不法所得35萬元，「每次不到5萬元」，依刑法規定應予減刑。
合議庭認定，孫清泉貪汙的證據，除相關不實公文簽呈外，檢方另查扣孫清泉為了索賄，曾傳遞許多簡訊要求告發人付賄款，成為判罪鐵證。
孫清泉原為台北市大安區區長，2010年3月轉任市府體育處(現改制體育局)處長，任期到2012年3月。
檢方指控，孫清泉於2010年至2012年間，收受業者賄賂協助優先承租場地，利用民間團體申辦體育活動的機會，以每場4至5萬元或活動每日2萬元的代價收賄。
孫清泉協助業者取得公園用地的優先承租權，並減免租金、保證金等，讓業者取得場地的使用權，再轉租給攤商牟利。
檢方第一次約談孫清泉到案，即命孫以60萬元交保，但2018年8月依罪嫌不足將孫處分不起訴，因公務員涉犯重罪，檢察官依職權聲請再議，高檢署認為，檢察官處分違背經驗法則、論理法則，罕見撤銷不起訴處分，直接命令起訴。
刑事訴訟法規定，二審檢察長可命令一審檢察官起訴案件，不過，實務上，多見二審檢察官自為偵查後，才會命令起訴，「孫案」特殊之處是，高檢署直接命令地檢署檢察官起訴，台北地院今天的有罪判決，支持高檢署的法律見解。
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