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奧創國際投資吸金7億 檢調約談高階幹部到案

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

奧創國際投資公司侯姓等高階主管，被控在2018年迄今對外開說明會四處招攬，吸引民眾投資海外期貨等，共計不法所得約7億元。台北地檢署昨指揮刑事局、調查局台北市調處兵分15路搜索，預計今早移送7人複訊，全案朝違反銀行法等罪方向偵辦。

檢調接獲檢舉，指奧創國際投資公司侯姓等高階主管，被控在2018年迄今，以找講師召開說明會、假裝刊登求職廣告等手法對外招攬民眾，吸引投資海外期貨等項目，誆稱可獲得年利率逾50％，共計不法所得約7億元，被害人數清查中。

檢肅黑金專組檢察官於昨日指揮刑事警察局、調查局台北市調查處執行搜索15處，預計今早11點起陸續移送人7人複訊。全案朝刑法詐欺取財、銀行法非法經營收受存款業務等罪嫌方向偵辦。

奧創國際投資公司侯姓等高階主管，被控在2018年迄今對外開說明會四處招攬，吸引民眾投資海外期貨等，共計不法所得約7億元。台北地檢署昨指揮刑事局、調查局台北市調處搜索，全案朝違反銀行法等罪方向偵辦。圖／本報資料照。
奧創國際投資公司侯姓等高階主管，被控在2018年迄今對外開說明會四處招攬，吸引民眾投資海外期貨等，共計不法所得約7億元。台北地檢署昨指揮刑事局、調查局台北市調處搜索，全案朝違反銀行法等罪方向偵辦。圖／本報資料照。

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