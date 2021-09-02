聽新聞
test
0:00 / 0:00
奧創國際投資吸金7億 檢調約談高階幹部到案
奧創國際投資公司侯姓等高階主管，被控在2018年迄今對外開說明會四處招攬，吸引民眾投資海外期貨等，共計不法所得約7億元。台北地檢署昨指揮刑事局、調查局台北市調處兵分15路搜索，預計今早移送7人複訊，全案朝違反銀行法等罪方向偵辦。
檢調接獲檢舉，指奧創國際投資公司侯姓等高階主管，被控在2018年迄今，以找講師召開說明會、假裝刊登求職廣告等手法對外招攬民眾，吸引投資海外期貨等項目，誆稱可獲得年利率逾50％，共計不法所得約7億元，被害人數清查中。
檢肅黑金專組檢察官於昨日指揮刑事警察局、調查局台北市調查處執行搜索15處，預計今早11點起陸續移送人7人複訊。全案朝刑法詐欺取財、銀行法非法經營收受存款業務等罪嫌方向偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言