奧創國際投資吸金7億 檢調約談高階幹部到案

幫親友購買的土地擔任借名登記的登記名義人？用自己的證件去幫親友租車？用自己的名義幫親友買車？這些情形在台灣社會其實都十分常見，台灣人習於擔任人頭的心態，或許就是造成人頭文化盛行的原因。

2021-09-02 09:51