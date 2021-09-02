董座老婆任會計狂領公司錢 掏空1355萬全放進自己口袋

桃園某金屬公司資深林姓女會計，利用替公司出納、作帳機會，前後領出2500多萬元款項，部分支付實際營業後，卻將剩餘的1000多萬元全放進自己口袋，刑事部分被依侵占罪判刑1年，公司再提民事求償，法院經計算後判處林應賠償一共1305萬元，可上訴。

公司主張，林女從1994年起受僱擔任會計兼出納，負責記帳、現金收付事務，卻在2012年1月至2013年8月間，從公司戶頭前後提領2503萬元、802萬元，部分用於支付水費、就業安定費及電信費後，將其中384萬元存回，其餘1517萬侵占入己。

公司也認為，林女的沈姓先生擔任董事長，每月領有18萬8000元報酬，對於所轄共財共居的配偶，也就是林女處理會計出納業務應有善良管理人注意義務，卻未盡董事長監督之責，對林女、沈男求償1517萬元。

林、沈抗辯稱，對於公司求償金額，應扣減部分匯回、勞退準備金、相關公司對帳支出等，扣減後她並無給付義務，而沈和另2位股東輪流擔任董事長，沈在任期間負責品保職務，根本未經手公司財務，也沒任何指使、管理會計權限。

法院查，公司並未具體主張沈有何違反委任契約上給付義務情形，無從判斷他就這項義務履行，是否違背善良管理人注意義務，認定對他求償無理由，應予駁回。而林女刑事部分已被依侵占罪判刑1年，也有相關金流明細佐證，應負損害賠償責任。