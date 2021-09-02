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8萬元包養月做5次！假攝影師誘多女受騙詐欺罪判刑3月

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

蘇姓男子日前假攝影師之名透過臉書私訊女子小花（化名），搭訕後佯稱願以每月8萬元包養，小花信以為真陪蘇至汽車旅館提供性服務，蘇男完事離開不願付款並封鎖小花，小花怒而報警，蘇到案坦承犯行，表示曾以同方式騙其他女子，法院依詐欺罪判刑3月，得易科罰金，妨害性自主罪嫌另案偵辦中。

33歲蘇姓男子以人力仲介為業，經濟狀況僅勉強維持，無力支付包養費用，去年10月透過臉書帳號私訊小花，假借攝影師拍寫真方式搭訕，誘騙以每月8萬元包養，還自稱至多1個月包養3名女姓，建議小花每月提供4到5次性交易服務即可領8萬元。

小花誤信為真，去年10月26日下午5時許和蘇男相約，至嘉義縣某汽車旅館802號房內，完成性交易服務，蘇男事畢後以稍後匯款為由搪塞，小花多次傳訊息蘇都拒不付款，並於隔日下午封鎖小花臉書，小花始發現受騙向警方報案。

檢警偵訊時，蘇坦承犯行，承認以相同方式誘騙其他女子性交，但檢警聯絡受害女子拒出面舉發無法成案；法官認為蘇男犯行明確，破壞社會善良風俗，無法與被害人和解，依刑法詐欺罪判刑3月。每月8萬元包養費，所騙取性服務不法利益，每次值1萬6000元依法沒收。

蘇男假攝影師之名誘騙多女以8萬元包養，多人受騙上當。示意圖／Ingimage
蘇男假攝影師之名誘騙多女以8萬元包養，多人受騙上當。示意圖／Ingimage

包養 詐欺

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