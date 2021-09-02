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虐死5月大女嬰還纏成木乃伊、埋沙灘 狠父辯：不知原因
印尼籍龍姓男子和陳姓妻子爭吵，將不滿發洩在5個月大的女兒身上，掐她脖、重摔虐死，還用膠帶纏成木乃伊冰存，去年6月17日找林姓小三一起到沙灘埋屍。一審斥龍扼殺親生女兒，令人髮指，依傷害致死等罪判他10年10月徒刑。台灣高等法院昨行準備程序，龍卻說上完廁所發現小孩昏迷，但妻子阻止他報案，和妻子說法大相逕庭。
本案一審時，桃園地方法院依遺棄屍體罪判陳女6月得易科罰金之刑。林女因對女嬰真實身分、死亡都不清楚，是因龍請求才會協助在沙灘挖洞埋屍，遭處5月得易科罰金之刑，緩刑2年，支付公庫5萬元。
龍（24歲）和同齡的陳姓前妻有2名女兒，去年6月14日大吵後，他先抓小女兒連摔、用毛巾摀口鼻虐死，陳女則在旁任由先生施暴。女嬰死亡後，龍以塑膠袋包裹冰存，17日取出放機車車廂，約林姓小三（28歲）騎車到海邊挖洞埋屍。
法醫解剖見女嬰多處外傷、出血，研判遭重摔致死，檢方認為龍、陳涉嫌共同朝女嬰施虐，偵結後各依傷害致死、遺棄致死及遺棄屍體等罪嫌起訴龍、陳女及林女。
高等法院昨行準備程序，龍姓男子和陳女都到庭。法官詢問龍「小孩頭部為何有外傷？」，他答一走出洗手間時就看到孩子昏迷，他原本想打電話向姊姊求援，但妻子「拿刀威脅」，阻止他打電話。
陳女則哭著說，女兒的傷勢都是前夫打的，當時她懷孕，手上又抱著大女兒，根本無法救小女兒。她說，前夫會家暴，家裡又有兩把刀，她不敢大聲叫「救命」。
龍和陳女的說法完全相反，兩人也承認警詢筆錄非事實，相互推稱是對方教唆說謊話；法官諭知候核辦。
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