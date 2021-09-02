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人妻外遇裝潢工還慫恿和老婆分房 「心連心」得賠35萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓裝潢工人透過網路交友外遇同樣已婚的王姓女子，兩人以「愛人」、「心愛的」、「老來伴」相稱，陳妻不滿王女慫恿丈夫分房睡、索討金錢，提損害賠償訴訟，向兩人求償60萬元。新竹地方法院判陳與王女連帶賠償35萬元，兩人上訴，台灣高等法院駁回確定。

陳姓夫妻1991年結婚，婚後共同從事室內裝修工作，有兩個小孩；王女則與老公經營公司，出口網狀繃帶業務。

陳妻指控，丈夫2018年起沉迷網路交友，結識王姓人妻，常約會、擁抱、親吻，王女還要丈夫分房睡、不給她錢，夫妻關係遭破壞。陳妻說，王女長期向丈夫索討金錢，還要求購買年菜、家電，兩人還一起買了對戒和金飾，讓她備感痛苦。她認為配偶權遭侵犯，提告求償，一審獲賠35萬元。

案件上訴高等法院時，王女和陳都否認有曖昧，辯稱「愛人」、「心愛的」不過是玩笑話罷了，不足以證明有不正常的交往。

但高院查看陳和王女的對話，內容不僅打情罵俏，還寫有「你昨晚沒睡好，差一個人陪你睡，我去好了；要不要我餵你吃；我餵你，你就要吃很多」、「你的影子，常在我心裡，永不忘懷的」、「只要我們心連心在一起，相信可以到永遠的」，根本是以情侶的身分在交往。

王女還向陳說「我們買個對戒；金飾或鑽戒；你一個我一個」、「戒指；有紀念價值；你也一個剛好是對戒」，高院認為她想和陳成雙成對。

高院依據3人的經濟條件，認為陳和王女連帶賠償陳妻35萬精神慰撫金妥適，兩人要求高院廢棄一審判決改判無理，駁回上訴確定。

陳姓裝潢工人外遇同樣已婚的王姓女子，陳妻提損害賠償訴訟，台灣高等法院判陳與王女連帶賠償35萬元確定。圖／ingimage
陳姓裝潢工人外遇同樣已婚的王姓女子，陳妻提損害賠償訴訟，台灣高等法院判陳與王女連帶賠償35萬元確定。圖／ingimage

台灣高等法院 新竹

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