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家人籌500萬辦保 涉貪少將張大偉獲釋
國防部空軍少將、軍備局工程營產處長張大偉疑利用福興營區改建採購案，向得標廠商中華工程索賄4500萬元，實收2800萬元，其中200萬送給王姓中間人。新北地檢署日前依貪汙治罪條例將張等人起訴。昨新北地方法院召開羈押庭，裁定5百萬元具保停押，因覓保不著，先行還押看守所。今下午張的家屬帶著錢到法院辦保，約五點五十分左右，張獲釋離開台北看守所，面對媒體提問不發一語。
新北地院昨下午召開羈押庭，法官認為，張大偉坦承收賄2600萬元，犯嫌重大，且他稱將賄款2千萬元燒毀，有湮滅證據之虞，張涉犯重罪，有逃亡可能。不過，審酌他坦承收錢，雖有羈押理由，但無羈押必要，裁定500萬元具保停押，在停押期間內，每週三要固定向派出所報到，且不得與本案的被告、證人聯繫，限制出境出海。
張大偉的辯護人當庭表示，無法在當日籌措到五百萬，先行還押看守所。法官表示，裁定仍有效力，籌得款項後，仍可辦保。張的家人今下午拿錢到法院，法院開出釋票，張獲釋走出看守所，媒體詢問是否有話要說，他不發一語。
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