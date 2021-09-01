家人籌500萬辦保 涉貪少將張大偉獲釋

國防部空軍少將、軍備局工程營產處長張大偉疑利用福興營區改建採購案，向得標廠商中華工程索賄4500萬元，實收2800萬元，其中200萬送給王姓中間人。新北地檢署日前依貪汙治罪條例將張等人起訴。昨新北地方法院召開羈押庭，裁定5百萬元具保停押，因覓保不著，先行還押看守所。今下午張的家屬帶著錢到法院辦保，約五點五十分左右，張獲釋離開台北看守所，面對媒體提問不發一語。

新北地院昨下午召開羈押庭，法官認為，張大偉坦承收賄2600萬元，犯嫌重大，且他稱將賄款2千萬元燒毀，有湮滅證據之虞，張涉犯重罪，有逃亡可能。不過，審酌他坦承收錢，雖有羈押理由，但無羈押必要，裁定500萬元具保停押，在停押期間內，每週三要固定向派出所報到，且不得與本案的被告、證人聯繫，限制出境出海。