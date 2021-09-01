幫人做保竟出事 4樓別墅慘遭查封近日將法拍
行政執行署桃園分署日前查扣數筆房地產，其中觀音區1棟4樓別墅，屋齡僅15年，前屋主擔任擔保人，卻因義務人欠繳70多萬關稅、罰鍰才遭查封，另還有中壢區一間7樓華廈，同樣因欠稅被法拍，桃園分署預計於9月7日拍賣。
桃園分署指出，觀音區六合三街的4層樓透天別墅，屋齡15年、建物約51坪，屋況良好，附近鄰近台15線幹道，據了解，原屋主因擔任擔保人，其義務人積欠關稅、防檢局罰鍰等70多萬元，因拖欠不久償還，執行署才查扣擔保人名下不動產法拍。
另外，中壢區龍仁路華廈中的7樓建物，屋齡27年，建物約42坪，位置在中壢龍岡地區，鄰近健行科大，周圍生活機能完善，日前因屋主積欠房屋、地價及牌照稅等，因有民事抵押權併案執行，債權包括抵押權人，後經查封法拍。
桃園分署表示，不動產部分9月7日下午2點半於中正路1195號法拍，車輛部分則是當天早上10點，在富國路100號舉行，包括2016年出場的TOYOTA VIOS，排氣量1496CC，車況、外觀維持良好，另為2007年的MAZDA，排氣量1999CC。
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