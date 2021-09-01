高市資收廠技工爆圖利業者 開名車住處搜出現金和名表

高雄市環保局南區資源回收廠洪姓技工，涉嫌與張姓民間廢棄物處理業者等人掛勾，透過竄改電腦系統等方式，協助業者短報重量，再收取回扣，時間長達數年之久，初估至少圖利涉案的6間業者上億元，辦案人員昨天搜索，在洪男住處查獲數百萬元現金，多支名表，出入還以賓士名車代步，優渥生活與3萬多元月薪不成正比，今下午將法院聲押涉案洪男、環保業者等9人。

環保局一名主管今年初稽核資收廠業務，發現多部貨車進場過磅重量，與裝載實際內容數不符，懷疑資收廠內「事業廢棄物地磅資訊系統」資料遭到竄改；法務部廉政署南區調查組獲報調查，8月31日報檢方指揮搜索，帶回洪男、張男及其他15名資源回收業者、司機。

據了解，45歲張男原本也是資收廠過磅站技工，離職後經營資源回收業，利用熟知資收車進出廠處理流程，與過磅站洪姓技工掛勾，由洪員協助短報進場處理垃圾量，圖利業者後再給予報酬。

檢廉查出，事業廢棄物進廠貨車需先過磅，出廠時再以空車過磅，進、出廠相減重量數即為代處理垃圾量，洪員等人透過竄改過地磅站資訊系統後台，協助特定業者「短報」進廠垃圾量，只要合作業者資收車進廠，系統就會「自動」減量，最誇張甚至減少6至7公噸。

高雄市政府環保局訂定的事業廢棄物處理費，2017年起每公噸處理費從1700元調漲至2413元，今年再漲至3150元，壓縮業者獲利空間，過磅數量「短報」對業者而言獲利可觀。檢廉初步調查涉貪情事已長達數年，清查至少數萬筆資料出現「異常」，初估圖利合作的6間業者至少上億元。

檢廉昨天在洪男、張男住處共搜出900餘萬元現金，不排除是與案情有關賄款；洪員一個月收入約3萬餘元，住處卻被搜出多支名表，出入以賓士車代步，優渥生活與收入不成比例。