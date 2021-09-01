快訊

5天前剛打AZ...空軍一聯隊補給中隊副隊長昨受測休克 今拔管不治

高市資收廠技工爆圖利業者 開名車住處搜出現金和名表

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市環保局南區資源回收廠洪姓技工，涉嫌與張姓民間廢棄物處理業者等人掛勾，透過竄改電腦系統等方式，協助業者短報重量，再收取回扣，時間長達數年之久，初估至少圖利涉案的6間業者上億元，辦案人員昨天搜索，在洪男住處查獲數百萬元現金，多支名表，出入還以賓士名車代步，優渥生活與3萬多元月薪不成正比，今下午將法院聲押涉案洪男、環保業者等9人。

環保局一名主管今年初稽核資收廠業務，發現多部貨車進場過磅重量，與裝載實際內容數不符，懷疑資收廠內「事業廢棄物地磅資訊系統」資料遭到竄改；法務部廉政署南區調查組獲報調查，8月31日報檢方指揮搜索，帶回洪男、張男及其他15名資源回收業者、司機。

據了解，45歲張男原本也是資收廠過磅站技工，離職後經營資源回收業，利用熟知資收車進出廠處理流程，與過磅站洪姓技工掛勾，由洪員協助短報進場處理垃圾量，圖利業者後再給予報酬。

檢廉查出，事業廢棄物進廠貨車需先過磅，出廠時再以空車過磅，進、出廠相減重量數即為代處理垃圾量，洪員等人透過竄改過地磅站資訊系統後台，協助特定業者「短報」進廠垃圾量，只要合作業者資收車進廠，系統就會「自動」減量，最誇張甚至減少6至7公噸。

高雄市政府環保局訂定的事業廢棄物處理費，2017年起每公噸處理費從1700元調漲至2413元，今年再漲至3150元，壓縮業者獲利空間，過磅數量「短報」對業者而言獲利可觀。檢廉初步調查涉貪情事已長達數年，清查至少數萬筆資料出現「異常」，初估圖利合作的6間業者至少上億元。

檢廉昨天在洪男、張男住處共搜出900餘萬元現金，不排除是與案情有關賄款；洪員一個月收入約3萬餘元，住處卻被搜出多支名表，出入以賓士車代步，優渥生活與收入不成比例。

辦案人員昨天帶回洪男、張男等17人，其中洪男、張男等9人涉案情節嚴重，避重就輕，今依貪汙治罪條例等向法院聲押。實際圖利金額、犯罪日期還要釐清。

辦案人員在涉案洪姓技工住處搜出大筆現金。圖／讀者提供
辦案人員在涉案洪姓技工住處搜出大筆現金。圖／讀者提供
辦案人員在涉案洪姓技工住處搜出大筆現金。圖／讀者提供
辦案人員在涉案洪姓技工住處搜出大筆現金。圖／讀者提供

資源回收 賄款 貪汙

延伸閱讀

漁電共生施工加值 高市輔導改善防墜措施最高補助20萬

相關新聞

建商小開遭設局簽1600萬本票被毆丟包 7惡煞被逮

26歲廖男與22歲鄭男合資開私人招待所，知悉鄭是「建商小開」後，日前廖與郭、謝等6名友人共謀恐嚇取財，誘騙他上車後，竟驅...

警專生練「大外割」摔斷左腳 向陪練同學求償42萬遭駁回

警察專科學校36期蘇姓、鍾姓同學在學校練習「大外割」動作，蘇男遭摔後造成左側脛腓骨閉鎖性骨折，蘇反控鍾姓同學未按標準動作...

台南3歲女童疑遭虐死 生母懷孕逾5月准限制住所

台南市1名3歲女童前晚被救護車送醫，全身多處大面積瘀傷，急救不治，院方通報疑似兒虐；警方帶回方姓生母和胡姓男友，兩人承認...

剁母頭顱一度無罪又改判無期徒刑 兇嫌梁崇銘提上訴

男子梁崇銘拿開山刀弒母，將她頭顱從12樓住處往下扔，台灣高等法院一度以他施用安非他命和卡西酮類毒品「無辨識能力」判無罪，...

涉嫌槍殺寵物犬 六龜觀光休閒協會理事長違反動保法遭起訴

高雄六龜寶來里有居民飼養的黃褐色虎斑犬隻，遭人持空氣槍裝填鋼珠射殺，經調查，檢警認為六龜觀光休閒協會理事長黃瓘博涉有重嫌...

綠能產業引政客、黑道覬覦 高檢署要抓「綠能蟑螂」

雲林縣口湖鄉鄉長林哲凌利用地方對綠能建設發動抗爭，涉以假借擺平陳抗為由，夥同土地開發商向申設漁電、農牧共生的兩家光電業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。