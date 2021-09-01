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台南3歲女童疑遭虐死 生母懷孕逾5月准限制住所
台南市1名3歲女童前晚被救護車送醫，全身多處大面積瘀傷，急救不治，院方通報疑似兒虐；警方帶回方姓生母和胡姓男友，兩人承認管教否認凌虐，但檢警相驗女童除了瘀傷，頸部、口、鼻有捏掐及出血痕跡，研判是棍棒或徒手重力造成，檢方認為2人涉嫌殺人重罪，向法院聲請羈押禁見。台南地院認方母因已懷孕22周3天即5月以上，准予限制住居所，另胡男則裁押禁見。
根據刑事訴訟法第114條規定，羈押之被告，有下列情形之一者，如經具保聲請停止羈押，不得駁回：一、是所犯最重本刑為3年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪者（輕罪）、二、懷胎5月以上或生產後2月未滿者。三、現罹疾病，非保外治療顯難痊癒者。
據調查，方姓生母已有4、5個月的身孕，依刑事訴訟法規定，依法應予交保；台南地院召開羈押庭，也因方母身孕問題，進一步求證孕期。
台南地院下午召開羈押庭，認胡男涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯殺人、傷害致死罪、凌虐致人於死罪、家庭暴力防治法等罪嫌疑重大。又胡所供行凶過程與同案方母所述顯有出入，且與卷內事證不符，尚待後續調查釐清，案發後復將現場打掃清潔、送醫前並更換被害人衣物，有事實足認有湮滅證據或勾串共犯證人之虞，裁定羈押，並禁止接見、通信。
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