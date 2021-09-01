綠能產業引政客、黑道覬覦 高檢署要抓「綠能蟑螂」

雲林縣口湖鄉鄉長林哲凌利用地方對綠能建設發動抗爭，涉以假借擺平陳抗為由，夥同土地開發商向申設漁電、農牧共生的兩家光電業者收賄750萬元，遭檢方偵辦。台灣高等檢察署為打擊「綠能蟑螂」，前天召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」，強調「不會等案件發生」，且國人檢舉最高有1千萬獎金。

彰化大城鄉、雲林口湖鄉陸續傳出地方政治人物舞弊案，高檢署統計，自去年下半年起，掃蕩綠能蟑螂類的案件已偵辦28件，羈押9人，起訴23人，扣案金額達3645萬，自動繳回527萬元，扣押不動產18筆。

高檢署表示，政府推動「非核家園及綠色能源」政策，但卻有不肖公務員、民代和黑道藉機勒索施工廠商，嚴重妨害風電、太陽能發電等產業發展。

這場會議除檢、警、調、廉、海巡等單位出席外，特別請來經濟部能源局說明再生能源案場設置程序，建立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，提升相關案件的偵查效能，以遏阻不法。

高檢署指出，綠能產業的投資金額、產值都很高，引起政治人物、黑幫眼紅而勒索取財，成立平台的目的就是為了「提早介入」來蒐證、辦案。