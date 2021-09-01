老翁在群組傳「美捐台灣疫苗有毒」散發不實訊息判罰3萬

陳姓老翁今年7月間在LINE群組貼文說「美國捐助台灣疫苗，附加毒藥太多，台灣人民代價慘重！請傳給愛台灣的人民知道！」彰化地方法院依散播嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息罪，裁處3萬元罰金，緩刑2年。

判決書指出，74歲陳姓老翁今年7月間在「大園社區發展協會」LINE群組上轉貼「台灣媒體沒報導的內幕！民進黨元老葉耀鵬教授說，美國捐助台灣疫苗，附加毒藥太多，台灣人民代價慘重！請傳給愛台灣的人民知道！」，還在YouTube上影片。