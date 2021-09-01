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老翁在群組傳「美捐台灣疫苗有毒」散發不實訊息判罰3萬
陳姓老翁今年7月間在LINE群組貼文說「美國捐助台灣疫苗，附加毒藥太多，台灣人民代價慘重！請傳給愛台灣的人民知道！」彰化地方法院依散播嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息罪，裁處3萬元罰金，緩刑2年。
判決書指出，74歲陳姓老翁今年7月間在「大園社區發展協會」LINE群組上轉貼「台灣媒體沒報導的內幕！民進黨元老葉耀鵬教授說，美國捐助台灣疫苗，附加毒藥太多，台灣人民代價慘重！請傳給愛台灣的人民知道！」，還在YouTube上影片。
陳姓老翁在群組的貼文被民眾向彰化縣衛生局檢舉被送辦，陳翁即坦承犯行，因此檢察官聲請簡易判決，由於他並無其他犯罪紀錄，法官審酌他犯後態度良好，因此依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，散播嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息罪，裁處3萬元罰金，緩刑貳年。
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