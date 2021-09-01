警專生練「大外割」摔斷左腳 向陪練同學求償42萬遭駁回

警察專科學校36期蘇姓、鍾姓同學在學校練習「大外割」動作，蘇男遭摔後造成左側脛腓骨閉鎖性骨折，蘇反控鍾姓同學未按標準動作，踩住他的左腳害他不能做護身倒法，向鍾求償42萬餘元；不過法官根據X光照片，認為不能佐證骨折是大外割所致，加上柔道教練證詞，被摔者可調整身體重心緩解傷害，無法證明鍾男踩住他左腳，判鍾男免賠。

判決指出，在警專就讀的蘇姓、鍾姓同學，2018年9月25日在學校體育館練習柔道，兩人分組進行「大外割」訓練時，蘇男遭摔倒地後左腳受傷，緊急送醫後檢查是左側脛腓骨閉鎖性骨折。

事後蘇男父親認為骨折是鍾男故意用右腳踩住兒子的左腳，害他不能施作護身倒法才受重傷，提告求償22萬餘元的醫藥費和20萬元精神慰撫金。

鍾男挨告後喊冤，認為自己當時並沒有踩住蘇男左腳，警專學生練習柔道動作，本來就應該對不熟悉動作，或練習對象所產生的風險有所認識，受傷也應屬容許風險。

高雄簡易庭審理時，因現場無其他同學目擊，加上教室監視器畫面因時間久遠，已被洗掉，法官傳喚教練出庭作證；教練表示，大外割練習是兩兩一組，攻擊者必須要練習上述的動作，被摔者也要練習防護的護身倒法，被摔者可在練習時調整身體重心，但不解為何蘇男遭摔後會出現骨折。