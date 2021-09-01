亮刀搶走萬寶龍34萬機械表 他瞎扯：看成標價3萬4

桃園林姓男子缺錢竟喝酒壯膽，持刀在桃園台茂商場萬寶龍專櫃搶走1支要價34萬元機械表，他落網辯稱「誤將標價看成3萬4000元」，辯護人也說「本件不像強盜，比較像醉漢會做的事」。法院發現，林明知金融卡只剩25元仍佯稱要買表，最後才直接搶走，依準強盜罪判他8年，可上訴。

檢警調查，林男今年1月27日晚上8點多，持美工刀到台茂購物中心1樓的萬寶龍精品店，向店員佯稱要「全店最貴的手表」，店員就拿出一支定價34萬元，NICOLAS RIEUSSEC系列的機械表給林確認，未料他卻趁對方防備不及，抓著手表朝大門衝。

店員緊追在後，林卻亮出美工刀恫嚇「不要跟著我，我有刀」，還一度刺向店員所幸被閃過，林再跑出門外跳上計程車踩油門，但因緊張手煞車都忘了放，開不到50公尺就遭數名司機追上，林又強扯下身旁機車後座的年輕女子，企圖搶機車逃逸，最後仍被司機、民眾合力制伏。

審理時，林坦承客觀犯行，但辯稱買手表前喝了不少酒，「是將標價看成3萬4000元」才拿卡說要付錢，但因店員誣賴他偷手表，一氣之下才轉身就走，後面發生的事，因酒醉都沒有印象，否認搶奪、準強盜犯意。

林的辯護人說，從本件情節來看，不像是個很典型的強盜犯人會做的事情，「倒比較像1個醉漢會做的事」，且醫院、員警都認定他案發時有喝酒，要法院斟酌林是否已達完全缺乏辨識能力，或控制力應已顯著下降。

法院查，林雖拿金融卡給店員稱想結帳，但當時餘額僅有「25元」，當天中午他才提領出1000元，可見林明知金融卡金額無法支付，足認定他自始即無購買手表意思，且林取得手表隨即放口袋，還向店員謊稱不再身上並直接逃離，顯見有搶奪意圖。

另林在警詢時，還說「因為經濟狀況，喝點酒壯膽想嘗試看看」，且得手後還持刀刺向店員、攻擊司機，確實有防護贓物、脫免逮捕等施以強暴、脅迫，而為加重準強盜犯行；至於林酒後還仍和店員溝通、逃離過程無跌撞不穩，難認辨識能力下降。