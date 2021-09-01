蘇震清告檢察官「濫權」判不受理　法官：他無權自訴

立委蘇震清涉SOGO經營權案向太流公司前董事長李恆隆索賄2580萬元，偵查中羈押、移審後交保。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

立委蘇震清涉SOGO經營權案向太流公司前董事長李恆隆索賄2580萬元，偵查中羈押、移審後交保；交保前，蘇反制，自訴立委案承辦檢察官、書記官筆錄不實犯偽造文書等罪，台北地方法院審理，判決自訴不受理。得上訴。

蘇震清2020年7月到案收押，前後羈押禁見179天，審理庭證據調查結束，今年1月28日獲裁定以1000萬元交保，是涉案數名前、現任立委廖國棟、陳超明、徐永明法庭外「司法動作」最多者。

交保前，蘇震清為自證清白，除在立法院請人聲援，另委任律師許惠峰自訴台北地檢署承辦檢察官黃偉(已派澎湖地檢署主任檢察官)、書記官趙靖萱偽造文書等罪，挑戰轉「汙點證人」認罪的李恆隆的偵查筆錄。

蘇自訴指出，黃偉、趙靖萱為立委貪瀆案承辦人，案件審判階段經調閱偵訊筆錄影音檔案後，發現2020年8月10日訊問李恒隆時，有多個關鍵證詞充斥雜音，完全無法辨識，受干擾接近6小時。

另外，檢方2020年8月24日再訊李恒隆時，內容與錄音譯文未完全相符，甚至2020年9月2日訊問李恆隆胞妹李秀峰時，影音檔案也有雜訊。

蘇震清認為，黃、趙身為檢察官及書記官，將重要證詞遮蔽、掩蓋，侵害他憲法保障的訴訟權益，涉犯變造刑事證據、公務員登載不實文書罪。

法官開庭，蘇的律師明指檢察官、書記官除涉變造刑事證據、公務員登載不實文書罪外，還涉濫權追訴罪。

判決說，黃偉、趙靖萱如被訴3罪都成立，有想像競合裁判上一罪的關係，以情節比較，濫權追訴罪情節最重；濫權追訴罪非該罪直接被害人，不得自訴，因此，蘇震清對檢察官、書記官提自訴案於法不合，應不經言詞辯論不受理判決。