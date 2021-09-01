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高檢署加強偵辦綠能蟑螂 檢舉獎金最高1000萬

中央社 / 台北1日電

高檢署今天表示，檢警強力掃蕩「綠能蟑螂」，已偵辦28案，羈押9人，起訴23人，呼籲民眾勇於檢舉妨害綠能產業發展相關犯罪，若查獲貪瀆犯罪，檢舉人最高有1000萬元獎金。

台灣高等檢察署新聞稿指出，為落實政府「非核家園及綠色能源」施政方針，排除不肖公務員、民代及黑道藉機勒索廠商，高檢署8月30日召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」，由檢察長邢泰釗主持。

高檢署表示，會議邀集經濟部能源局、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、海洋委員會海巡署等單位與會，由彰化地檢署檢察官蔡勝浩分享偵辦公務員及民意代表向綠能產業業者索賄案件經驗，以強化相關機關偵辦此類犯罪的專業能力及偵查智能。

新聞稿另指出，高檢署將針對妨害綠能產業發展相關犯罪成立督導小組，由主任檢察官陳宏達擔任召集人，與苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、屏東等7個地檢署建立聯繫窗口及聯繫平台。

高檢署表示，檢察機關與警察機關強力掃蕩「綠能蟑螂」，目前已偵辦28案，羈押9人，起訴23人，扣押不動產18筆，成果豐碩，現有多家受害廠商及民眾出面檢舉，檢察機關已積極展開偵查作為。

高檢署並呼籲國人支持綠能產業發展，勇於檢舉以遏止不法，查獲貪瀆犯罪的檢舉人最高有新台幣1000萬元獎金。

警察 公務員 檢察官

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