同條路火鍋店共鍋卻不同調 議員：業者不服標準不一

各餐廳陸續開放內用，卻傳出不少違規裁罰事件，台中市議員黃健豪今在議會質詢指出，不少店家抱怨，明明違反防疫規定的是顧客，但每次被檢舉裁罰，連店家都遭殃，開門做生意的同時又要扮演稽查員，讓許多小老闆吃不消。市長盧秀燕表示，1個多月來稽查591件，查獲8件違反傳染病防治法，市府稽查會依事實查處。

黃健豪舉例，他接獲陳情，有熱炒店內的10人圓桌，業者已採梅花座，顧客來時只坐3人，但酒酣耳熱後，3名顧客並肩而坐，遭人拍照檢舉，市府一併對店家行政處分。老闆則抱怨，能做的防疫措施都做了，也去勸導，但實務上店家也很難扮黑臉得罪上門的顧客，有時客人也不聽。

另一起則是火鍋店，業者表示，目前台中市規定即使家人也不得共鍋，需專人服務，衛生局官員經常上門稽查，但同一條路上的知名連鎖火鍋店，從落地窗就能看到客人共鍋，業者希望市府有一致的標準或派專人給予現場人員明確的操作指引。

市長盧秀燕說，7月27日以來，市府持續稽查， 591家餐廳有8件違反規定，均依違反傳染病防治法裁處。其中3件沒戴口罩，1件未維持社交距離，4件是客人超過容留人數，違法群聚。盧秀燕說，市府會依事實查處。

衛生局長曾梓展說，業者須依防疫指引，出入口的流管制、室內空間社交距離、實聯制、員工健康管理及公告事項等，對顧客違法應勸導，如果業者做不到則依違反傳染病防治法，罰6到30萬。

黃健豪建議，市府面對這類檢舉事件時，應該給店家陳述的機會，也應體諒餐飲業做生意的辛勞，不要讓店家在第一線對顧客扮黑臉。