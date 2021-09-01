民宿當詐騙機房 台東檢警攻堅收網滅團

台東地檢檢署接獲情資於台東市一間民宿有詐騙集團入住作為詐騙機房，遂指派檢察官指揮偵辦，經多日蒐證見時機成熟，昨展開收網，當場查於屋內扣帳冊、現金等證物，並於今天拘提及傳喚陳姓主嫌等22人到案，釐清案情。

台東地檢署指出，日前接獲刑事局偵八大隊偵三隊情資後，先行分析、比對相關資料及多次現場行蒐後，鎖定陳姓男子等人，涉嫌租用座落台東市洛陽街一間獨棟民宿作為機房從事電信詐騙犯行，即指派檢察官羅佾德指揮偵辦。

為求案件偵辦的完整，並釐清相關共犯涉案情節，檢警展開埋伏蒐證，見時機成熟，昨天出動刑事局偵八大隊偵三隊、除暴特勤隊、研發科及台東、高雄與台南等縣市警局，兵分多路進行收網。由於警方大陣仗拉起封鎖線包圍民宿，不少路過民眾以為發生大事，紛紛閃過。