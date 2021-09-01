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遭質疑涉影射圖利 前中小信保基金董事長控立委誹謗
國民黨立院黨團總召費鴻泰指出，今年離岸風電只達預定目標6成，有爆料指彰化承包商世紀鋼自產能力不足，經濟部竟特許同意進口價差至少50%的韓國基樁，質疑經濟部次長林全能圖利廠商喬合約，並影射前中小信保基金董事長蔡憲浩捲入打小白球；蔡憲浩今天前往台北地檢署控告費鴻泰涉及誹謗。
費鴻泰8月26日開記者會爆料，指離岸風電的重要零組件，以韓製冒充國產，蔡憲浩表示，站在立委立場監督政府執政是否有失當或不法之處，本就是天經地義，但應本著不分黨派、不涉私怨的論政原則才對，若在記者會中無中生有，那不僅不合法，也不道德。
蔡憲浩指出，如果問他是否認識行政院長蘇貞昌、總統蔡英文？他當然認識，因為蘇貞昌是他一生尊重的政治導師，而總統更是值得欽佩的女性領導人。蔡憲浩對費鴻泰等人喊話，在野黨論政應就事論事，以法究理取代不知就理，才是台灣人希望且有意義的政治監督。
蔡憲浩表示，「我從不打小白球」、「從未與經濟部次長林全能有過任何互動」，關於費鴻泰的不實指控，他有責任及義務出面澄清。
費鴻泰等立委指出，政府因非核家園進度緊迫，提供優惠價格吸引外資，2012至2015年，包括荷蘭、丹麥等西北歐風電廠都參與投標，每度電約2.1元至2.5元，最後簽約價格落在2.2元，政府為落實風電國產化，又設計遴選制度，以每度電5.8元收購。
但依照合約來看，今年底應完成291支風機，實際只完成22支，達成率僅7.5%，離岸風電發電量預計完成933MW，實際也只有557MW，達成率60%，進度嚴重落後。
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