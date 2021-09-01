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他叫我閉嘴！女大生課堂發問遭拒 當場焚書洩憤：報警啊！
43歲余姓女子是文化大學進修部學生，日前因不滿上課期間發問遭制止，拿課本、紙箱到講台前點火試圖焚燒，有同學見狀上前制止，但部分學生待在原位表情淡定，提早下課，余女事後遭警方依公共危險罪送辦，但檢方不起訴處分。
據民眾提供畫面顯示，余女在文化大學大新館上課時，獨自站在講台前，帶著消毒用酒精、課本及紙箱，用打火機點火，試圖焚燒，一旁學生見狀上前制止「你這樣不行喔！」余女先是冷回「公共危險罪，你報警啊」，接著大喊「每個人都在罵我！」「我把我的書燒掉干你X事」「老師繼續上課」。
另名女子上前勸說「賣鬧啊啦」，余女則回「你才賣鬧」，她委屈地說「我問問題，他（一旁教授）叫我閉嘴」。但據了解，余女先前就曾在課堂上提問，讓教授整節課都花時間在她身上，所以案發當天余女提問，才會被教授拒絕。
雖余女在講台點火，與教授僵持，但側拍畫面顯示，現場多數同學只淡定留在原座位上，最後直接提早下課，學生也就默默離開。警方事後介入偵辦，詢後依公共危險罪嫌將余女送辦，但檢方認為，余女是在較空曠的講台上點火，也只燒毀課本及紙箱一小角，構成要件不符，所以不起訴處分。
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