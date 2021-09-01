台中麗寶賽車場2員工遭圍毆打傷 9名男子到案法辦

鄭姓男子上月28日到麗寶樂園賽車場參加某汽車車聚活動，他要開車下場競速時要先行檢驗噪音合格時才能下場，因檢驗不過到車坊維修噪音，第二次下場，他開至噪音檢驗時因車速過快被賽車場噪音檢測員制止並告知速度放慢，他疑心生不滿，第4次檢驗才低於噪音管制值，他卻率10多人打傷2名檢測員，台中警方已通知9名嫌疑人到案，依法送辦。

大甲警分局今天表示，涉嫌打人有12名男子，目前已到案9人，今天先行以刑法150條聚眾鬥毆及傷害等罪函送台中地檢署偵辦，並持續積極追查剩餘3名犯嫌身分；主嫌供稱，因噪音檢測沒過憤而心生不滿，毆打賽車場員工。

麗寶國際賽車場昨晚聲明指出，當天活動品牌主辦的活動，發生暴力毆打事件，參與該活動之特定車主，在短時間內組織聚眾，進入賽車場域內公然施暴，導致兩名賽車場工作人員受傷，近乎組織幫派之作法令人髮指。

活動主辦方本（2021）年度與本賽車場尚剩餘4場次賽道活動未執行，將全數暫停，以配合相關單位進一步偵查；賽車場指出，麗寶國際賽車場致力於推廣台灣賽車運動與文化，此一事件的發生，已使各界對賽車運動產生負面觀感，更對台灣賽車產業發展造成嚴重傷害，公司深表遺憾。

麗寶國際賽車場G2賽道上月28日由特定俱樂部主辦的賽道安駕課程，上午發生參與活動車主因車輛不符合現場噪音管制標準，竟率眾毆打賽車場兩名噪音檢測工作人員事件，整起事件由警方介入偵辦。

麗寶國際賽車場表示，某車隊俱樂部主辦的賽道安駕活動，場域方如過去一樣，所有車輛下場前均需先完成相關噪音管制檢測，符合標準才會同意下場體驗。不料，由鄭姓車主所駕駛的車輛，因排氣管噪音超標於第一次檢驗即未通過，檢驗人員請其改善，得進行第二次檢驗，當下該車主已有不滿，出現刻意原地加速似有意衝撞現場工作人員及宣洩情緒之反應。

賽車場表示，再經過兩次複驗仍未符合標準，直到第4次檢驗才低於噪音管制值，但鄭姓車主卻突然召集10多名友人，在噪音檢測處現場，圍毆賽車場兩名工作人員，其中一位年約50多歲同仁血流如注送豐原醫院，另一位主管疑似腦震盪送李綜合醫院醫治。