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74歲老翁散播不實訊息指「疫苗毒藥太多」 遭罰3萬

中央社 / 彰化1日電

74歲陳姓老翁在LINE群組「大園社區發展協會」，轉貼內容指美國捐助給台灣的疫苗毒藥太多影片，彰化縣衛生局接獲民眾檢舉送辦，法院認為老翁散播不實疫情，處罰金3萬元。

根據台灣彰化地方法今天公布的簡易判決書，陳姓老翁今年7月，在手機LINE群組「大園社區發展協會」，轉貼影片，影片標題為「台灣媒體沒報導的內幕，民進黨元老葉耀鵬教授說：美國捐助台灣疫苗，附加毒藥太多，台灣人民代價慘重，請傳給愛台灣的人民知道」。

有民眾在群組看見影片，向彰化縣衛生局提出檢舉，衛生局將案件移送檢警偵辦，陳姓老翁因違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例遭起訴。

地院法官審理此案，認為被告在疫情嚴峻期間，於網路群組中散布有關疫苗不實訊息，實屬不該，不過考量到被告犯後坦承犯行，態度良好，並無其他犯罪紀錄，認定被告涉犯散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪，處罰金新台幣3萬元，如易服勞役，以1000元折算1日，緩刑2年。

衛生局 疫情

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