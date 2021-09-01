小羊布偶也有血氧? 業者涉賣違規血氧機 獲利290萬遭訴

新冠肺炎疫情今年5月傳出確診者疑似「快樂缺氧」猝死，血氧機市場需求遽增，女童將手夾式血氧機夾布偶竟也有血氧！士林地檢署偵辦血氧機案，發現澄希公司涉嫌在1個多月販售5100台血氧機至診所及藥局，獲利290萬餘元，今天依照涉嫌販賣未經許可輸入醫療器材罪嫌，起訴林姓負責人夫妻及業務員等3人，其餘5人獲緩起訴。

起訴指出，今年5月間，澄希公司負責人林男、郭女夫妻，涉嫌以人民幣40元至80元不等價格，向中國大陸廠商訂購血氧機2800台、2300台，以「計步器」名義輸入來台，再指示徐姓業務員用360元、1200元不等代價，出售給大台北地區、台南市、新竹縣、台中市、桃園市的診所及藥局。

徐業務員在6月3日，以每台360元，販賣100台血氧機給經營陽光健保藥局的黃姓藥師，黃藥師在用880價格出售給不特定消費者。檢方今年7月6日搜索，查獲707台血氧機，並經統計，澄希公司從今年5月底至7月6日止，販售血氧機獲得不法獲利290萬3580元。

檢察官指出，林等3人見新冠肺炎疫情嚴峻，國內許多病患因快樂缺氧逝世，市場對於血氧機需求遽增，為獲取利潤，鋌而走險，涉嫌輸入、販賣高達5100台血氧機，不法所得290萬餘元，危害非輕，遭成民眾心理上極大恐慌。

林男、郭女、徐業務員、黃姓藥師均坦承犯行，林犯後繳納50萬元，有悔意，竭力想彌補行為所造成損害，和耗損的社會成本，但因經濟困窘，無法全額繳納犯罪所得。檢方依照輸入血氧機單據、發票資料、銷貨明細等證物，證實澄希公司違法販售血氧機，林等3人，涉嫌販賣未經許可輸入醫療器材罪嫌，依法起訴。黃姓藥師則獲不起訴。

檢方清查血氧機流向，發現詔陽、貝爾比爾等公司也涉嫌販售未經許可輸入的血氧機，其中詔陽張姓負責人，以每台220元，販售280台血氧機給黃姓男子；黃男從詔陽公司得手280台血氧機後，用每台250元全數販售給貝爾比爾公司副總陳姓女子；陳女再將其中50台血氧機，以350元販售給余姓男子；余姓男子以每台520元，販售50台給陽光連鎖藥局負責人楊姓男子；楊男最後將30台血氧機，以1000元販售給不特定消費者。

檢方指出，除了詔陽公司張男部分移轉管轄至高雄地檢署，尚未偵結，其餘黃男、貝爾比爾公司、陳女、余男、楊男，涉嫌販賣未經許可輸入醫療器材罪嫌，考量認罪深表悔悟，均獲緩起訴。

黃姓藥師、楊男、陳女、余男、黃男等5人，緩起訴起間為1年至1年6月不等，須支付公庫12萬至20萬不等緩起訴處分金。貝爾比爾公司緩起訴期間1年，向公庫支付5萬元。