不滿遭影射介入離岸風電 蔡憲浩告費鴻泰誹謗

國民黨立委費鴻泰日前質疑經濟部工業局在離岸風電案圖利世紀鋼，信保基金前董事長蔡憲浩不滿費鴻泰在記者會質疑他與經濟部次長林全能的關係，今天赴北檢控告費鴻泰涉嫌誹謗。

國民黨立法院黨團8月26日召開記者會，質疑離岸風電進度落後；費鴻泰並指世紀鋼向韓國廠商購買水下基樁，偷用進口貨假冒國產品大賺差價，質疑其中是否有官商勾結。

費鴻泰當時還表示，接獲吹哨者稱經濟部次長林全能於8月20日前往世紀鋼喬48組水下基樁的合約問題，質問林全能是否真有此事，近期跟誰打高爾夫球？前中小信保基金董事長蔡憲浩，行政院長蘇貞昌認不認識？世紀鋼靠山到底是誰？

蔡憲浩今天上午赴台北地檢署，控告費鴻泰涉嫌誹謗；他說，費鴻泰在記者會中突然質疑他與蘇貞昌的關係，是含沙射影、無中生有的指控。

蔡憲浩說，蘇貞昌是他尊敬的政治導師，此外，他從不打小白球，也未與林全能有過任何互動，費鴻泰的記者會發言會讓不了解的人，認為他是其中的操盤者，為了個人清白必須按鈴申告。

費鴻泰今天表示，蔡憲浩在總統蔡英文上任後擔任信保基金董事長，網路上也把蔡憲浩歸類在蘇系中常委，而蔡憲浩分別在蘇貞昌選新北市長、蔡賴配時都有扮演角色，這在網路上都找得到，當天他只是質疑蘇貞昌是否認識蔡憲浩，真不知道蔡憲浩要告他什麼。

費鴻泰指出，國民黨團3日會再開記者會說明，也把風電議題列為新會期總質詢的專案，將用一個會期的時間向蔡政府討教。