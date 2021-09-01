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慣竊出獄不到半年又手癢 公園偷機車不忘拿安全帽
台中市黃姓慣竊去年9月剛出獄，今年2月行經沙鹿區竟「重操舊業」，見張男機車鑰匙未拔，連同安全帽一起將機車偷走，張男報警逮人。台中地院判決，黃男有多起竊盜紀錄，於前案執行完畢後約5個月再犯，依累犯規定加重其刑，今依竊盜罪判刑4月，可易科罰金。
判決指出，黃男(45歲)於民國96年起陸續犯下3起竊盜案，其中於103年因毒品罪遭各判刑5月、9月確定，院方審理3起竊案合併計算，最低執行期間至108年12月18日，黃假釋出獄並保護管束，並於去年9月1日保護管束期滿，視為執行完畢。
但時隔不到半年，黃男在今年2月23日晚間11時許，行經沙鹿區青年公園，見一旁機車鑰匙未拔竟起歹念，將機車與車上安全帽竊走代步，機車張姓車主於翌日清晨1時許發現遭竊，趕緊報警。
法官審酌，黃男竊盜手法雷同，都是鎖定汽、機車下手行竊代步，再者前案剛執行完約5個月，黃男又再犯，可見之前刑期執行的成效不大，主觀上黃有「特別惡性」，認定依累犯規定加重最低本刑，依竊盜罪判處有期徒刑4月，易科罰金4萬元，可上訴。
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