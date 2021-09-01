快訊

再等一下！首批BNT疫苗因班機延遲 預計明早七點半抵台

王永慶過世13年後 國內527.9億遺產終於分配完成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／搶銀樓157萬金鍊2度獲交保 桃院這次終於收押了

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園高姓男子疑投資失利慘賠1000多萬元，8月1日洗劫中正路銀樓搶走11條價值150萬元金鍊，落網僅查獲1條，檢方依強盜罪嫌聲押，桃院2度裁定5萬元交保，檢方不服2度抗告，台灣高等法院均撤銷發回；桃院今再開庭，認定高有逃亡、串證之虞，時隔案發滿1個月，今終裁定收押。

檢警調查，高男8月1日晚上7點獨自到銀樓選購金飾，他一邊假裝認真挑選，右手卻偷偷伸進口袋，並突然起身抽出防狼噴霧劑朝老闆娘眼睛狂噴，高再以左手猛抓整排金鍊，強行掰開自動門往外衝，店家遭搶11多條金鍊，損失高達157萬元。

警方報請桃檢指揮偵辦，隔天凌晨就逮捕他，但僅起獲1條金鍊，其餘的高辯稱「不知道掉在哪裡」，檢警懷疑他早已變賣銷贓。檢方8月2日依強盜罪嫌聲押，桃院當時以他涉犯重罪，但無逃亡、串證之虞，審酌比例原則裁定5萬元交保。

桃檢抗告後，高院審酌高行搶後曾聯絡友人有串證之虞，且銷贓管道仍待追查，後續也面臨被害銀樓求償，首次撤銷發回；桃院8月18日再開庭，仍認為無羈押必要維持5萬元交保，但命他每周一早上10點向桃檢承辦股檢察官報到，檢方不服當庭抗告。

高院審酌，高曾因詐欺未遂，去年11月23日才經檢察官緩起訴，認為他不知反省還變本加厲，強盜銀樓除危害治安，也讓民眾惶惶自危，僅命具保、責付或限制住居是否能確保偵查、審判、執行順利進行大有問題，8月26日第二度撤銷、發回桃院更裁。

桃園地院今上午9點半開庭，高提前10分鐘就報到，院方審酌，高加重強盜嫌疑重大，所犯7年以上重罪，作案後換裝、聯繫友人叫車逃逸，且他自稱欠債1千多萬，房子也已經變賣抵債，院方考量銀樓損失157萬多元，高未來有逃亡之虞，目前也僅查獲1條金鍊。

法院也認為，高辯稱搶來的其他金鍊藏放在「草叢」，但他既然有債務壓力，怎會將贓物放在別人隨意可取處，顯不合理，另也難排除有共犯、分贓可能，因此也有串供之虞，考量高犯罪嚴重危害社會治安，造成銀樓重大損失，今裁定收押。

高男搶銀樓得手157萬金鍊，桃院2度裁定交保均被高院撤銷，今再開庭裁定收押。記者曾健祐／攝影
高男搶銀樓得手157萬金鍊，桃院2度裁定交保均被高院撤銷，今再開庭裁定收押。記者曾健祐／攝影

銀樓 強盜

延伸閱讀

誘騙投資牛樟芝吸金9千萬 生技公司高層2人收押

殺死他女兒曝光 老父懇求判死 高院：過23年了判14年半

服勞役做假翁茂鍾50萬交保 檢方抗告遭駁回

走私名貓再斬獲 養殖場見30貓犬65箱私菸 業者涉案收押

相關新聞

酒駕撞死黃暐瀚母 美髮師判五年四月

美髮師方兆杰今年五月酒後駕賓士轎車撞死媒體人黃暐瀚的七旬母親，他肇事後到超商買啤酒喝，否認酒駕，被檢警調監視影帶並傳訊證...

慣竊出獄不到半年又手癢 公園偷機車不忘拿安全帽

台中市黃姓慣竊去年9月剛出獄，今年2月行經沙鹿區竟「重操舊業」，見張男機車鑰匙未拔，連同安全帽一起將機車偷走，張男報警逮...

獨／搶銀樓157萬金鍊2度獲交保 桃院這次終於收押了

桃園高姓男子疑投資失利慘賠1000多萬元，8月1日洗劫中正路銀樓搶走11條價值150萬元金鍊，落網僅查獲1條，檢方依強盜...

搭訕不成 他提「一桶糞」澆在她的頭上 判刑3月

柯姓男子在台北市信義區威秀影城外對邱姓女子潑糞，檢警調查，柯稱，因不滿在夜店搭訕遭拒，邱女又譏笑他矮才逞凶，柯依公然侮辱...

台美合作破獲跨國色情媒介集團 北檢起訴3嫌

刑事局與美國在台協會（AIT）2月間宣布合作破獲跨國色情媒介集團，查出林姓女子等3人涉嫌仲介台灣女子赴美賣淫。北檢今天偵...

2惡男輪流性侵酒醉傳播小姐 害她二度輕生重傷癱瘓身亡

男子洪大川、郭全佑4年前帶酒醉無意識的傳播小姐到旅館輪流性侵得逞，女子割腕輕生獲救後，再度跳樓尋短導致癱瘓，最終身亡；一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。