獨／搶銀樓157萬金鍊2度獲交保 桃院這次終於收押了

桃園高姓男子疑投資失利慘賠1000多萬元，8月1日洗劫中正路銀樓搶走11條價值150萬元金鍊，落網僅查獲1條，檢方依強盜罪嫌聲押，桃院2度裁定5萬元交保，檢方不服2度抗告，台灣高等法院均撤銷發回；桃院今再開庭，認定高有逃亡、串證之虞，時隔案發滿1個月，今終裁定收押。

檢警調查，高男8月1日晚上7點獨自到銀樓選購金飾，他一邊假裝認真挑選，右手卻偷偷伸進口袋，並突然起身抽出防狼噴霧劑朝老闆娘眼睛狂噴，高再以左手猛抓整排金鍊，強行掰開自動門往外衝，店家遭搶11多條金鍊，損失高達157萬元。

警方報請桃檢指揮偵辦，隔天凌晨就逮捕他，但僅起獲1條金鍊，其餘的高辯稱「不知道掉在哪裡」，檢警懷疑他早已變賣銷贓。檢方8月2日依強盜罪嫌聲押，桃院當時以他涉犯重罪，但無逃亡、串證之虞，審酌比例原則裁定5萬元交保。

桃檢抗告後，高院審酌高行搶後曾聯絡友人有串證之虞，且銷贓管道仍待追查，後續也面臨被害銀樓求償，首次撤銷發回；桃院8月18日再開庭，仍認為無羈押必要維持5萬元交保，但命他每周一早上10點向桃檢承辦股檢察官報到，檢方不服當庭抗告。

高院審酌，高曾因詐欺未遂，去年11月23日才經檢察官緩起訴，認為他不知反省還變本加厲，強盜銀樓除危害治安，也讓民眾惶惶自危，僅命具保、責付或限制住居是否能確保偵查、審判、執行順利進行大有問題，8月26日第二度撤銷、發回桃院更裁。

桃園地院今上午9點半開庭，高提前10分鐘就報到，院方審酌，高加重強盜嫌疑重大，所犯7年以上重罪，作案後換裝、聯繫友人叫車逃逸，且他自稱欠債1千多萬，房子也已經變賣抵債，院方考量銀樓損失157萬多元，高未來有逃亡之虞，目前也僅查獲1條金鍊。