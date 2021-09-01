聽新聞
test
0:00 / 0:00
搭訕不成 他提「一桶糞」澆在她的頭上 判刑3月
柯姓男子在台北市信義區威秀影城外對邱姓女子潑糞，檢警調查，柯稱，因不滿在夜店搭訕遭拒，邱女又譏笑他矮才逞凶，柯依公然侮辱、強制罪起訴。台北地方法院審理，判柯有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。
法院今年4月傳喚柯，庭畢，柯與家人在法警室外討論案情，突然衝出年籍不詳男子也朝柯潑糞，穢物淋濺在法院側門人行道上，經環保人員清潔，未再生事端，法警認為應有人以牙還牙，替被害者找公道。
2020年9月19日晚間，20歲的邱姓女子在威秀影城附近與人餐敘，餐後，獨坐在路旁石椅上講電話，20歲的柯姓男子從後方提著一桶糞水，從邱女的頭部澆下，柯犯後逃逸，邱女在街頭清理身體，被網友拍照PO網，被害樣貌淒淒、慘慘、戚戚。
邱女事後在臉書嘲諷，指柯潑的屎、糞很臭又有金針菇等，然後去警局報案，嗆「倒屎哥，是男人就出來自首」，柯不久果然到警局應訊。
柯告訴檢警人員，所倒的穢物是自己的屎混合了一些廚餘；復改稱，他是在公園撿狗屎再混合廚餘，至於犯案動機，則是因為在夜店搭訕邱女被拒絕，覺得很糗，加上邱女後來在臉書嘲笑他身高矮，決定潑糞以洩忿。
檢察官偵辦認為，柯利用糞便穢物潑灑邱女，使路人看到邱女狼狽的樣子，涉犯公然侮辱罪，另外，邱女遭潑糞當下，無法隨意移動，柯的行為使人行無義務之事，犯強制罪，偵查起訴柯2罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言