搭訕不成 他提「一桶糞」澆在她的頭上 判刑3月

柯姓男子在台北市信義區威秀影城外對邱姓女子潑糞，檢警調查，柯稱，因不滿在夜店搭訕遭拒，邱女又譏笑他矮才逞凶，柯依公然侮辱、強制罪起訴。台北地方法院審理，判柯有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

法院今年4月傳喚柯，庭畢，柯與家人在法警室外討論案情，突然衝出年籍不詳男子也朝柯潑糞，穢物淋濺在法院側門人行道上，經環保人員清潔，未再生事端，法警認為應有人以牙還牙，替被害者找公道。

2020年9月19日晚間，20歲的邱姓女子在威秀影城附近與人餐敘，餐後，獨坐在路旁石椅上講電話，20歲的柯姓男子從後方提著一桶糞水，從邱女的頭部澆下，柯犯後逃逸，邱女在街頭清理身體，被網友拍照PO網，被害樣貌淒淒、慘慘、戚戚。

邱女事後在臉書嘲諷，指柯潑的屎、糞很臭又有金針菇等，然後去警局報案，嗆「倒屎哥，是男人就出來自首」，柯不久果然到警局應訊。

柯告訴檢警人員，所倒的穢物是自己的屎混合了一些廚餘；復改稱，他是在公園撿狗屎再混合廚餘，至於犯案動機，則是因為在夜店搭訕邱女被拒絕，覺得很糗，加上邱女後來在臉書嘲笑他身高矮，決定潑糞以洩忿。