2惡男輪流性侵酒醉傳播小姐 害她二度輕生重傷癱瘓身亡

男子洪大川、郭全佑4年前帶酒醉無意識的傳播小姐到旅館輪流性侵得逞，女子割腕輕生獲救後，再度跳樓尋短導致癱瘓，最終身亡；一、二審依乘機性交致人自殺而重傷罪判洪12年徒刑、郭13年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，洪大川、郭全佑2017年12月9日到KTV唱歌飲酒，並聯絡經紀公司叫傳播小姐助興；女子因喝酒、服用安眠藥而意識不清，洪、郭將女子帶往某商旅輪流性侵。

女子凌晨清醒，發現自己被洪、郭2人乘機性侵，心感羞憤，在旅館房間內割腕尋短，送醫後撿回一命。女子事後仍無法走出悲痛，多次向友人傳訊、哭訴「我一輩子都不會忘了那一天」、「我覺得自己很髒」、「我厭倦這人生了」等語。

女子2018年3月從住處房間開窗跳樓輕生，送醫急救仍重傷癱瘓，同年8月身亡。

洪大川、郭全佑到案後否認犯行，皆稱喝酒後會斷片，沒有印象如何離開KTV或進入旅館，清醒後就在房間內，且3人衣衫完整。郭再稱，女子若想割腕自殺這般堅決，不知道現場這麼多血，竟沒有當場死亡，「我覺得很莫名其妙」。

法院根據KTV、商旅監視器畫面，確認洪、郭2人離開KTV、進入商旅時意識清楚，並攙扶著酒醉意識不清的女子，不採信2人說詞；再者，根據女子友人、家屬和旅館人員證述，認定2人性侵造成女子輕生致重傷。

判決指出，洪大川、郭全佑趁女子酒醉意識不清性侵，導致女子輕聲受重傷，應予以重懲，且2人因被害人已死亡，沒有機會在法庭上為自己證述，竟以飲酒過量斷片為由，否認全部犯行，犯後態度不佳，未與家屬達成和解，依乘機性交致人自殺而重傷罪判洪12年徒刑、郭13年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

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