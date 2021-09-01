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台美合作破獲跨國色情媒介集團 北檢起訴3嫌

中央社 / 台北1日電

刑事局與美國在台協會（AIT）2月間宣布合作破獲跨國色情媒介集團，查出林姓女子等3人涉嫌仲介台灣女子赴美賣淫。北檢今天偵查終結，依妨害風化罪嫌起訴林女等3人。

刑事局2月間召開記者會表示，去年接獲AIT通知，多名台灣籍女子涉嫌利用免簽證赴美從事性交易，隨即布線查緝，並啟動「台美共同預防及打擊重大犯罪機制」偵辦。

刑事局查出，林姓女子、陳姓男子、林姓男子等3人涉嫌組織跨國色情媒介集團，自2018年起，仲介約50名台灣籍女子到美國加州等地從事性交易。

警方2月初赴林姓女子在台北市萬華區住處搜索，搜出美國通關指導手冊、帳冊、客戶資料等，依妨害風化罪嫌將林姓女子等3人移送北檢偵辦。

北檢起訴書指出，林姓女子等人透過網路、臉書刊登徵人廣告，對應徵者表示工作為赴美國、加拿大等國從事伴遊、陪酒或性交易，短期即可獲取高額小費及性交易代價，且可自由選擇是否從事性交易。

林姓女子等人待應徵者同意後，即協助訂購機票、辦理簽證，由人在國外綽號GTO Kevin的男子負責接應、安排住宿，每次性交易向男客收取1小時400至500美元或290至320加幣，應召女子實得6成。

檢察官認為，林女等3人涉犯刑法妨害風化罪的意圖使女子與他人為性交之行為而容留、媒介以營利罪嫌，今天向法院提起公訴。

另方面，警方認為林女等3人還涉犯人口販運防制法，但檢察官認為，應召女子均已滿18歲，到案證稱自願從事性交易，一名王姓女子也證稱到國外工作17天，共賺了新台幣25萬元，並無勞動與報酬顯不相當的情事，此部分與犯罪構成要件不符。

性交易 檢察官

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