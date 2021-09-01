涉詐領助理費逾200萬元 嘉義縣前議員夫婦遭訴

嘉義縣汪姓前議員被控以人頭虛報薪資等方式，與妻子鄭女詐領議會助理費逾200萬元，被檢方依貪污治罪條例起訴，考量2人均坦承犯行，並繳回犯罪所得，建請減輕其刑。

嘉義地檢署今天發布的起訴書指出，汪姓男子為嘉義縣議會第16屆、第17屆議員（民國95年3月1日至103年12月24日），涉嫌與妻子鄭姓女子利用職務上機會詐取財物，分別遊說妻子的妹妹鄭姓女子、胞弟汪姓男子充當議員人頭助理，詐領助理等費用。

檢方表示，前議員汪男製作不實聘書等文件，檢附妻子妹妹、胞弟人頭帳戶存摺影本等相關資料，送交嘉義縣議會申請公費助理補助款，使得縣議會按月撥付公費助理薪資、春節慰勞金等款項至人頭帳戶內。

檢方指出，汪男妻子的妹妹擔任議員人頭助理期間，自98年8月1日至101年7月31日，詐領費用為新台幣342萬多元，扣除實際支付其他助理費用後，所詐領金額為167萬多元；汪男胞弟部分為101年8月1日至103年12月24日，實際詐領費用40萬多元。

檢方表示，汪男擔任議員期間，其妻子鄭女則不定期前往銀行，持用人頭帳戶存摺及印鑑提領現金，挪為個人私用。法務部廉政署去年接獲檢舉，指汪男擔任議員期間涉嫌以人頭虛報薪資等方式詐領助理等費用，檢方於去年8月間執行搜索。

被告汪男、鄭女夫婦涉犯貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪等罪嫌，檢方偵結，依法起訴2人，考量2人於偵查中均坦承犯行，並繳交全部犯罪所得208萬多元，建請減輕其刑。另汪男胞弟涉使公務員登載不實罪嫌部分，為緩起訴處分；另1名人頭助理鄭女已死亡。