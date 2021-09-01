快訊

開學防疫眉角多！戶外課怎上、不到校算缺席？七大問一次看懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉詐領助理費逾200萬元 嘉義縣前議員夫婦遭訴

中央社 / 嘉義市1日電

嘉義縣汪姓前議員被控以人頭虛報薪資等方式，與妻子鄭女詐領議會助理費逾200萬元，被檢方依貪污治罪條例起訴，考量2人均坦承犯行，並繳回犯罪所得，建請減輕其刑。

嘉義地檢署今天發布的起訴書指出，汪姓男子為嘉義縣議會第16屆、第17屆議員（民國95年3月1日至103年12月24日），涉嫌與妻子鄭姓女子利用職務上機會詐取財物，分別遊說妻子的妹妹鄭姓女子、胞弟汪姓男子充當議員人頭助理，詐領助理等費用。

檢方表示，前議員汪男製作不實聘書等文件，檢附妻子妹妹、胞弟人頭帳戶存摺影本等相關資料，送交嘉義縣議會申請公費助理補助款，使得縣議會按月撥付公費助理薪資、春節慰勞金等款項至人頭帳戶內。

檢方指出，汪男妻子的妹妹擔任議員人頭助理期間，自98年8月1日至101年7月31日，詐領費用為新台幣342萬多元，扣除實際支付其他助理費用後，所詐領金額為167萬多元；汪男胞弟部分為101年8月1日至103年12月24日，實際詐領費用40萬多元。

檢方表示，汪男擔任議員期間，其妻子鄭女則不定期前往銀行，持用人頭帳戶存摺及印鑑提領現金，挪為個人私用。法務部廉政署去年接獲檢舉，指汪男擔任議員期間涉嫌以人頭虛報薪資等方式詐領助理等費用，檢方於去年8月間執行搜索。

被告汪男、鄭女夫婦涉犯貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪等罪嫌，檢方偵結，依法起訴2人，考量2人於偵查中均坦承犯行，並繳交全部犯罪所得208萬多元，建請減輕其刑。另汪男胞弟涉使公務員登載不實罪嫌部分，為緩起訴處分；另1名人頭助理鄭女已死亡。

嘉義 薪資 貪污

延伸閱讀

佛心！家長協會理事長自購隔板送嘉義縣偏鄉學校

打疫苗後檢查保護力…一次600元 醫：沒必要

高雄地震 最大震度嘉義縣和高雄市等4級

「朴子傳神」以神像為出發點 紀錄朴子寺廟

相關新聞

酒駕撞死黃暐瀚母 美髮師判五年四月

美髮師方兆杰今年五月酒後駕賓士轎車撞死媒體人黃暐瀚的七旬母親，他肇事後到超商買啤酒喝，否認酒駕，被檢警調監視影帶並傳訊證...

涉詐領助理費逾200萬元 嘉義縣前議員夫婦遭訴

嘉義縣汪姓前議員被控以人頭虛報薪資等方式，與妻子鄭女詐領議會助理費逾200萬元，被檢方依貪污治罪條例起訴，考量2人均坦承...

教人預約打疫苗錯了嗎？警察「查水表」法辦女護理師

疫苗接種政策混亂，女護理師高瑞伶在臉書張貼衛福部疾管署預約接種的訊息，被警察「查水表」，依違反社會秩序維護法造謠案移送法...

夫外遇甜喊單親媽「老婆」 曝光竟檢討15年髮妻「冷感」

張姓人夫背叛妻子稱溫姓小三「老婆」，溫女也曾索吻示愛，因張的妻子察覺老公有異，一調行車紀錄器才驚覺2人曖昧對話，她崩潰質...

交往竟把女友當金庫 1年內訛詐盜領她150萬就神隱

桃園鄭姓男子覬覦女友每月7萬多元高收入，竟趁交往期間盜領她戶頭、以借據訛詐等手段，前後掏空對方近百萬元，又侵占薪資年終獎...

桃園中壢冰淇淋伯獅子大開口 1支100元強迫購買

桃園中壢新生路附近，近日有一名55歲黃姓冰淇淋業者，向聽到叫賣聲，停下腳步的民眾強力推銷冰品，獅子大開口1支冰淇淋100...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。