教人預約打疫苗錯了嗎？警察「查水表」法辦女護理師

疫苗接種政策混亂，女護理師高瑞伶在臉書張貼衛福部疾管署預約接種的訊息，被警察「查水表」，依違反社會秩序維護法造謠案移送法辦；高女說，她想提醒長輩，否認違法，台北地方法院認為，高女不違序，裁定不罰。可抗告。

台北市警中正第二分局移送說，高女2021年7月6日在臉書使用「Rea kao」暱稱張貼訊息，稱「補充：以下是1922的回復：1.今天開放的是金馬澎試營運，疾管署已經發現系統有bug，讓其他地區的民眾預約成功，這是異常狀況」。

警方認為，高女散布不實訊息，公開使不特定人瀏覽貼文，影響公共安寧，依社維法將她移送法辦。

法官審理認為，當今社群媒體發達，轉傳訊息是每人的生活日常，真假難辨的網路訊息，比比皆是，如果聽聞者不會心生畏懼，且政府已即時發布正確訊息，散布訊息的人在政府澄清前是一時好意，即不應處罰。

高瑞伶坦承張貼訊息，辯稱轉傳文字的目的是在向長輩宣導，內容則是從手機上貼上去的，否認違序。

法官調查，高女於訊息內另表示「疾管署正在討論，今天已預約成功的，是當做虛擬預約，或是把這些全部取消，等正式可以預約再做一次」、「疾管署提醒，即便今天非金馬澎的民眾預約成功，在正式預約開始時，還是需要與1922確定是否已預約的登記仍然有效。60年次以前開放預約打疫苗 1922.gov.tw」，且有附上預約平台及預約方式的照片。

因此，高瑞伶的貼文、貼照片在使人知道預約平台可以預約登記施打意願，貼文時沒有危害社會的真實惡意。

法官還認為，高女雖是護理師，但基層護理師並沒有直接管道，可以即時查證並擔保訊息真實性，不能因政府事後澄清，就認定高女散布假訊息。