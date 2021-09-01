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夫外遇甜喊單親媽「老婆」 曝光竟檢討15年髮妻「冷感」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

張姓人夫背叛妻子稱溫姓小三「老婆」，溫女也曾索吻示愛，因張的妻子察覺老公有異，一調行車紀錄器才驚覺2人曖昧對話，她崩潰質問先生，對方竟還回應「是妳很冷感」；法院審酌，張、溫無視張妻身為配偶感受，害她15年婚姻瀕臨破裂，判2人應賠償張妻12萬元，可上訴。

張妻主張，和先生結婚15年，溫女明知他們有婚姻，卻從去年底積極和張男交往示愛，張也以「老婆」稱呼她，溫還會主動索吻，可見2人間對話互動甚為親暱，逾越一般普通朋友關係，嚴重破壞她夫妻共同生活圓滿幸福，對張、溫求償60萬元。

溫女抗辯稱，自己是單親媽媽，和張及其家人是認識20幾年朋友，去年底才和張男一起玩線上遊戲，她承認在遊戲中角色扮演的稱呼，自己講話確實有些過分超越友誼，但有些是開玩笑的，實際和上張無任何男女關係；張男經通知未到庭，也沒提出書狀陳述。

法院查，張妻去年察覺先生舉止有異，查閱他行車記錄器、手機訊息，才驚覺張都以「老婆」稱呼溫女，溫也索討親吻。法院再逐一勘驗對話，發現溫曾問「那你會親我嗎？」張則說「老婆老婆...等下吃飯妳會坐我旁邊嗎？」

法院認為，張、溫對話內容，個是在現實生活中實際發生的搬家、開車，在餐廳吃飯等具體社會活動有關，與線上遊戲角色扮演不同，且張還曾說「知道我很愛你是嗎？」溫則說「對」，可見2人互動親暱，顯非普通朋友關係。

另外，張外遇曝光後面對妻子質問，他也回稱「不是感覺問題，是你很冷感妳知道嗎？」等語，可見張是因婚姻性生活需求有所不滿，才對外發展婚外情。

法院審酌，張、溫曖昧互動發展親密男女感情，完全無視張妻身為配偶的感受，害她15年婚姻驟然經歷先生婚外不倫背叛，心裡遭受衝擊自屬重大，判處張、溫應賠償張妻12萬元。

法院認為，張、溫發展親密男女感情，完全無視張妻身為配偶的感受，判2人應賠償張妻12萬元。示意圖／ingimage
法院認為，張、溫發展親密男女感情，完全無視張妻身為配偶的感受，判2人應賠償張妻12萬元。示意圖／ingimage

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