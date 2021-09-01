交往竟把女友當金庫 1年內訛詐盜領她150萬就神隱
桃園鄭姓男子覬覦女友每月7萬多元高收入，竟趁交往期間盜領她戶頭、以借據訛詐等手段，前後掏空對方近百萬元，又侵占薪資年終獎金60萬元，曝光後僅賠償4萬元就神隱，刑事部分鄭被依詐欺、侵占判刑1年4月，女友再提民事求償，法院判鄭應賠償她150萬元，可上訴。
女友主張，和鄭男交往期間他利用同居之便，從2018年1月至2019年3月間，未經過他同意擅自拿取她郵局儲金簿、身分證及印鑑，冒名到郵局申請變更密碼、補發儲金簿，並在1年內連續到臨櫃提領3000元至20萬元不等現金，掏空她高達93萬3700元。
女友還說，因之前囑託鄭代為保管她的每月7萬多元薪資、年終獎金，全數69萬7890元也遭鄭全數侵吞，事後對鄭提告詐欺、侵占，對方也僅償還4萬元，一共受損害仍高達159萬1590元。她再對鄭提民事求償，鄭經通知未到庭，也沒提出任何書狀陳述或聲明。
法院查，鄭男刑事部分已被判刑1年4月，且他又不到庭辯論、陳述，視同自認，且鄭已不法手段盜領、侵占女友金錢，顯然是故意不法侵害她財產利益，彼此具有因果關係，自應負擔損害賠償責任。
法院審酌，女友當庭清楚表明，本件請求鄭男賠償150萬元及法定延遲利息，可見她求償款項，並未超過實際遭侵占數額，認為她求償有依據，判鄭應賠償她150萬元。
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