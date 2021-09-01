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桃園中壢冰淇淋伯獅子大開口 1支100元強迫購買
桃園中壢新生路附近，近日有一名55歲黃姓冰淇淋業者，向聽到叫賣聲，停下腳步的民眾強力推銷冰品，獅子大開口1支冰淇淋100元，如若不購買就會不讓民眾離開，且價格昂貴，讓消費者成為冤大頭，警詢後依社維法移送地方法院簡易庭裁處。
據了解，有民眾向黃先生購買冰淇淋，原先想購買3支，一問之下才發現1支要價100元，嚇的民眾立即改口只要1支，然而黃先生卻不給退，害的民眾只好吃悶虧的將3支冰都購買。
市議員黃敬平指出，民眾會向冰淇淋業者詢問多半是為了小孩或出於同情心，希望能夠協助弱勢，未料販售冰淇淋男子竟濫用民眾愛心，獅子大開口坐地起價，民眾詢問價格卻閃爍其詞，機車外觀也無明顯標示販售價格，已違反誠實信用原則，且刨挖冰淇淋並未將口罩戴好，有衛生疑慮，冰淇淋惡徒已造成公眾秩序混亂。
律師朱光仁表示，強賣、強索財物的行為雖不至於違反刑事法律，但已經構成社會秩序維護法第68條1項3款的規定，可處3日以下拘留或12000以下罰鍰。
中壢警分局表示，本案警詢後依社會秩序維護法函請桃園地方法院簡易庭裁處；另有關未確實戴口罩部分，另製作稽查記錄表移請衛生局依職權裁處。
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