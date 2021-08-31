快訊

三大法人買什麼？這檔傳產股三天獲買超逾10萬張

解剖7例接種後死因出爐！打高端者驗出主動脈剝離、心梗塞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重量好像不對！高市南區廠圖利案從傾卸平台發覺有異

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄地方檢察署今天指揮法務部廉政署南部地區調查組，搜索高雄市環保局南區資源回收廠，發現疑似有工作人員涉嫌「放水」，當民間資源回收業者入場過磅時短報重量，再向業者收取差額回扣。環保局表示，是因為傾卸平台操作人員執行勤務時，發現重量數據有異，向上通報，環保局主動移請司法機關偵辦。

高雄市環保局表示，今年2月在執行稽核時，發現事業廢棄物地磅資訊系統疑似有異常情事，涉短報重量，且長達數年之久，所以開始進行內部調查，並進行訊系統證據保全等相關作為。環保局主動將此案移請高雄市政府政風處，並主動積極提供相關事證線索。

「重量好像不對！」此案是環保局南區資源回收廠傾卸平台操作人員最先發現「怪怪的」。一般事業廢棄物清運車進資源回收廠，都要先過地磅，再進廠處理。傾卸平台操作人員拿到過磅資料，覺得看起來的體積重量好像與所報資料不符，次數多了便有懷疑，便上報此情形。環保局有所警覺，就移請市府政風處處理。

高市府政風處調查後並報請法務部廉政署偵辦，全力配合司法偵辦，嚴懲嚴辦。

環保局南區資源回收廠傳出有人員涉嫌放水收取回扣，目前檢廉單位正在調查中。圖／擷取自Google Map
環保局南區資源回收廠傳出有人員涉嫌放水收取回扣，目前檢廉單位正在調查中。圖／擷取自Google Map

資源回收 高雄市 廢棄物

延伸閱讀

高市餐酒館可內用了 但嚴禁現場表演活動

防外縣市廚餘偷倒 桃園環警設臨檢點稽查

高雄南區資源回收廠疑員工放水護航廠商 檢廉發動搜索

移民署識破商家謊言 新營查獲疑非洲豬瘟肉製品

相關新聞

少將張大偉認「燒掉2千萬賄款」 覓保500萬無著還押

國防部空軍少將、軍備局工程營產處長張大偉疑利用福興營區改建採購案，向得標廠商中華工程索賄4500萬元，實收2800萬元，...

美髮師酒駕撞死媒體人黃暐瀚母 依酒駕致死重判5年4月

美髮師方兆杰於5月初與友人至超級巨星KTV飲酒作樂，酒後駕賓士轎車撞死媒體人黃暐翰的七旬母親，肇事後還到超商買啤酒喝，否...

蝦皮購物標錯價風波 負責人被控妨害電腦使用不起訴

知名購物網「蝦皮」今年3月爆出標錯價事件，導致「肯德基」蛋撻禮盒只要35元、萊爾富部分衛生紙8包只賣30元，引發網友搶購...

3歲女童疑遭母及同居人虐死 社會局提獨立告訴

台南市一名3歲女童疑遭母親及同居人不當對待死亡，南市社會局獲報後，立即介入調查並啟動重大兒虐事件處理程序，目前母親及同居...

疫情亂象！調查局查獲大陸與越南黑心隔離衣18萬件

為杜絕黑心防疫商品流入市面，調查局清查非法工廠囤積酒精等防疫物資，以及販售黑心快篩試劑、防護衣、醫用口罩及血氧機等案件，...

影像封測大廠同欣爆內鬼 廠長被大陸豪威挖角當總經理

國內影像產品封裝大廠上市公司同欣電子傳出內鬼，前黃姓廠長被大陸豪威集團挖角當總經理，並延攬5名經理、主任一同跳槽，還偷拍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。