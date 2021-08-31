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重量好像不對！高市南區廠圖利案從傾卸平台發覺有異
高雄地方檢察署今天指揮法務部廉政署南部地區調查組，搜索高雄市環保局南區資源回收廠，發現疑似有工作人員涉嫌「放水」，當民間資源回收業者入場過磅時短報重量，再向業者收取差額回扣。環保局表示，是因為傾卸平台操作人員執行勤務時，發現重量數據有異，向上通報，環保局主動移請司法機關偵辦。
高雄市環保局表示，今年2月在執行稽核時，發現事業廢棄物地磅資訊系統疑似有異常情事，涉短報重量，且長達數年之久，所以開始進行內部調查，並進行訊系統證據保全等相關作為。環保局主動將此案移請高雄市政府政風處，並主動積極提供相關事證線索。
「重量好像不對！」此案是環保局南區資源回收廠傾卸平台操作人員最先發現「怪怪的」。一般事業廢棄物清運車進資源回收廠，都要先過地磅，再進廠處理。傾卸平台操作人員拿到過磅資料，覺得看起來的體積重量好像與所報資料不符，次數多了便有懷疑，便上報此情形。環保局有所警覺，就移請市府政風處處理。
高市府政風處調查後並報請法務部廉政署偵辦，全力配合司法偵辦，嚴懲嚴辦。
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