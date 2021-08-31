台中社福支出超標 社會局：在合理範圍

台中市社福支出增加遭審計部點名預警，社會局副局長陳坤皇說明仍在財政許可合理範圍內。圖為日前開幕的台中市大安社區公共托育家園一景。圖／台中市新聞局網站

台中市社會福利增加遭審計部點名恐影響財政健全，民進黨市議員何敏誠對於台中社福支出增加認為，社福支出易增難減，因為民意代表也不願得罪選民，但政治人物應有所為和有所不為，考慮合理性。社會局副局長陳坤皇則回應說，台中市社福支出若以人口平均計，是六都最低，增加的社福支出都在財政能力範圍內。

舉債8年來最低

審計部決算報告指出，近三年來社福支出預算增幅最高的縣市為台中市，金額達35.1億元，提出預警。對於審計部報告內容，陳坤皇受訪時表示，台中市近兩年相當維護財政紀律，在財政許可下，市府推動的公托倍增計畫、長照及老人福利等、如長青學苑從800多所增為1000所，都是隨著人口增加而提升。

依據今年4月在市政會議的報告，台中市去（2020）年的決算，舉債是8年來最低，且是縣市合併以來首次有盈餘約5億元；市府一年舉債僅100多億元，但2014至2018年台中市每年平均舉債205億元，盧秀燕上台後舉債僅為前市府一半。

陳坤皇說，社會福利支出隨著年輕人托幼、托育的需求增加，台中市公托倍增，以及嬰兒潮進入老年期，因此會自然增加；但財政局會依據財政狀況把關，不會任由支出擴增。

要注意合理性

何敏誠受訪時也指出，老年人口不斷增加，社福支出確實會自然擴增。但有些社福支出一增加，就不容易再減下來。林佳龍時期曾將老人健保費排富減少，又增加老人敬老愛心卡優惠，但後來民進黨議員承受不少被排富的長者壓力，因為這些長者為了負擔健保費，要向兒女伸手、由晚輩負擔，很不是滋味。

「盧秀燕上台後同樣承受極大壓力，半年後又恢復過去的老人健保補助」，而老人愛心卡的福利，同樣無法再減。何敏誠表示，台北市長柯文哲能夠取消Youbike前半小時免費的福利措施，他要給他一個讚；因一般政治人物很難降低已有的福利。但主政者還是要有所為、有所不為，否則社福支出會不斷增加。

目前在國際不景氣下，台灣的經濟成長還不錯，在可負擔範圍內適度提供托幼、老年等社會福利，何敏誠仍表贊同，但他認為，要注意其合理性與未來長期負擔情況。

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