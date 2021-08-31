少將張大偉認「燒掉2千萬賄款」 覓保500萬無著還押

國防部空軍少將、軍備局工程營產處長張大偉疑利用福興營區改建採購案，向得標廠商中華工程索賄4500萬元，實收2800萬元，其中200萬送給王姓中間人。新北地檢署日前依貪污治罪條例將張等人起訴。今新北地方法院召開羈押庭，張大偉承認收錢，並稱在岳父家燒了2千萬元，但他否認遭檢方起訴的罪名。法官裁定500萬元具保停押，張今覓保不著，因此先行還押看守所。

新北地院今下午召開羈押庭，法官詢問張大偉是否認罪，張承認收錢，但否認收錢一事與他的職務有關，因此對於檢察官起訴的法條有疑慮。

張與辯護律師要求具保停押。他當庭指出，曾向檢察官遞交還款計畫，除了遭扣押的兩棟房產，他還向胞姊借了兩棟房子，要賣房來還出2600萬元。

張表示，他目前沒有俸祿，還有96歲老父及國小一年級的兒子需要扶養，經濟狀況拮据。他說：「我去年被搜索後，愚蠢地認為只要錢消失了，檢方就查不到」，因此他花了兩天在台中的岳父家將兩千萬元燒掉，其餘600萬則花在私用，他指出已清楚交代金流，交保後積極籌錢交還2600萬元賄款。

律師表示，先前他們有請調查官去挖張岳父家的化糞池，證明錢真的被他燒掉，但調查官不願意，因此他們曾請求保持化糞池的原狀。不過張已提出還款計畫，因此應無開挖化糞池必要。

不過，公訴檢察官指出，張涉犯最輕本刑七年以上重罪，足認有逃亡之虞。張說兩千萬元已燒毀，檢方已將燒錢的金爐送驗，要等待檢驗結果才能證實賄款遭滅失，所以在結果出來前，他仍有藏匿匯款的可能性，如果當庭釋放，他身擁鉅款有逃亡可能，因此請法院繼續羈押。

法官諭知，張大偉坦承收賄2600萬元，與其他被告、證人所述相符，犯嫌重大，他將賄款燒毀，有湮滅證據之虞，張所犯為本刑五年以上重罪，有逃亡可能。不過，審酌他坦承收錢，雖有羈押理由，但無羈押必要，裁定500萬元具保停押，在停押期間內，每周三要固定向派出所報到，且不得與本案的被告、證人聯繫，限制出境出海。張與辯護人當庭表示，今日無法籌措到500萬，先行還押看守所。

檢調指出，張大偉2016年接任國防部軍備局工程營產處長一職，主管國防工程、設施與不動產業務，目前是在職少將。

空軍作戰司令部2017年以「興安專案」辦理「公館營區營舍整建統包工程」採購案，委託國防部軍備局發包，同年由中華工程以約30億元得標，是空軍戰術及防空作戰最高指揮管制機構。

張大偉在採購案公告隔日，暗示建築師孫文郁，去找營造廠合作投標，「他可以幫忙」來暗示索賄。孫便拜訪中工前董座沈華養、前總經理沈慶光，並表示「軍方可以幫忙」，行情為預算總額的一成，約為三千萬。中工認為有獲利空間，因此同意合作。

為使中工能順利投標，張曾與標案承辦人商討提高建物每坪造價約12萬元，後續也護航中工得標並增加獲利。不過，張在中工得標後，又獅子大開口，透過擔任白手套的九億公司負責人董俊褘將索賄金額提高到4500萬元，中工為使標案順利進行，便同意加碼。後續，由董男出面收了2800萬元回扣，其中200萬則轉交給王姓介紹人當作謝酬。

檢方去年偵查期間，張大偉、沈華養、沈慶光、中工會計張世文皆否認犯行，加上董俊褘自白後又翻供，四人被控行收賄罪因證據不足，最後獲處分不起訴；但涉證交法特別背信罪與違反商會法部分另案調查。

不過，檢方從貪汙案中發現，沈華養涉勾結劉姓下包廠商，浮報「興安專案」拆除、土方清運等工程費，浮報款項中飽私囊，今年三月聲押禁見沈華養、張世文獲准。

檢調密集偵辦回扣案，重新過濾先前貪汙案的監聽帶，結果發現張大偉收賄的「新事實、新證據」，決定重啟偵辦，搜索張大偉住家，並赴國防部調取資料。