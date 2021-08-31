遭質疑助逃逸移工討債 移民署：絕無此事

有媒體報導指移民署替逃逸移工討債。移民署今天表示，因逃逸移工將遣送返國卻稱仍有薪資遭積欠，才善意提醒仲介，並無協助討債，現也將雇主案情協助反映勞政機關處理。

中天電視報導，高雄有名印尼籍移工逃逸3年後落網，但身障人士的雇主劉女反被仲介索償支付外勞的11天薪資，並質疑專抓逃逸移工的移民署反成其討債集團。

移民署今天發布新聞稿回應表示，這名失聯移工經轄下台南市專勤隊查獲後，已將她收容處分，但為辦理相關遣送返國作業，依規定需聯繫仲介公司協助取回其護照。

但因這名移工稱還有工作所得未領取，移民署說，這才善意提醒仲介公司此事，並嚴正聲明未要求仲介公司強制催討，也絕無替移工向雇主討債一事。

移民署說明，關於仲介公司聯繫過程造成雇主誤解，除加強溝通說明外，也已協助將雇主案情向地方政府勞政機關反映。

移民署強調，由於勞資爭議及糾紛類型多元，署內執勤業務過程若發現勞資爭議事件，都是秉公處理，並依規定通報勞政機關依權責辦理，以兼顧勞雇雙方權益。