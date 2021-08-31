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3歲女童疑遭母及同居人虐死 社會局提獨立告訴

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導

台南市一名3歲女童疑遭母親及同居人不當對待死亡，南市社會局獲報後，立即介入調查並啟動重大兒虐事件處理程序，目前母親及同居人已坦承有毆打女童行為，但紛紛表示沒有管教很嚴厲，社會局長陳榮枝表示，已依兒童及少年福利與權益保障法第112條提起獨立告訴。

據了解，女童的父親在2019年1月過世，原本在基隆讓祖父母照顧，後來3月從基隆帶回嘉義給舅公照顧，今年7月15日母親將她接回台南中西區一起住，未料，昨晚11時半發生母親及同居人不當對待女童事件，送醫前就沒有呼吸心跳，社會局凌晨接獲通報，並與地檢署聯繫，立即啟動重大兒虐事件處理程序。

社會局表示，母親與同居人平常打零工，在中西區租房子，這一個多月並沒有相關通報紀錄，目前母親有懷孕4、5個月，會持續關懷。

陳榮枝表示，女童在台南市未有保護性案件及脆弱家庭通報紀錄，社會局已啟動兒少保護醫療整合中心進行傷勢複判，並報請台南地檢署指揮偵辦，後續也將視需要提供司法協助和家庭關懷支持。台南警第二分局長許坤田表示，建請檢方羈押，從重量刑，社會安全防護網會加強，防止悲劇重演。

台南市一名3歲女童疑遭母親及同居人不當對待死亡，南市社會局獲報後，立即介入調查並啟動重大兒虐事件處理程序。記者鄭維真／攝影
台南市一名3歲女童疑遭母親及同居人不當對待死亡，南市社會局獲報後，立即介入調查並啟動重大兒虐事件處理程序。記者鄭維真／攝影

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