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台中慣竊北上偷金飾 變裝躲查緝自撞露餡被逮

中央社 / 苗栗縣31日電

台中市57歲蔡姓慣竊騎機車北上苗栗縣頭份市闖空門，得手2條金項鍊、4只金戒指後逃逸，途中雖變裝、更換車牌躲避查緝，卻擦撞護欄露餡，遭警方循線比對查獲送辦。

苗栗縣警察局頭份分局今天表示，28日上午10時許接獲頭份市民眾報案稱住家遭闖空門，員警到場勘查採證，確認遭竊物品為2條金項鍊及4只金戒指，隨即成立專案小組查緝，經調閱附近監視器發現，身著深色上衣竊嫌騎乘懸掛失竊車牌的淺藍色機車前往犯案，得手後沿台3線往南行駛逃逸。

警方透過科技系統查緝，發現1輛同型色機車在三義鄉雙湖橋下發生自撞，擦撞路邊溝圳水泥護欄，騎士雖穿著白色上衣，但仔細比對懷疑為竊嫌變裝及更換車牌，經持續追查，鎖定台中市有多項竊盜前科的蔡姓男子涉有重嫌。

專案小組前往蔡嫌住處埋伏多時，30日下午蔡男走出家門立即遭警方盤查，右腿上還因擦撞貼著貼布，頓時啞口無言，坦承犯案。

員警當場在他身上查扣贓物黃金項鍊1條、現金新台幣1萬5500元及作案布鞋、褲子、袖套、口罩等贓證物，另前往台中市大里區機車行查扣涉案遺失車牌及作案衣服、手套、帽子等，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

竊盜

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